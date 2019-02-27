Общество

Андрей Турчак почтил память бойцов легендарной роты в Пскове

Память героев-десантников почтил председатель попечительского совета Фонда памяти 6-ой роты, вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, вместе с родителями бойцов легендарной роты и командованием 76-ой десантно-штурмовой дивизии 28 февраля он возложил цветы к памятнику «Купол» в Пскове.

Напомним, 6-ая рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В неравном бою с боевиками из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.