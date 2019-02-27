Общество

Андрей Турчак по традиции провел встречу с родителями героев 6-ой роты

Накануне дня памяти героев-десантников председатель попечительского совета Фонда памяти 6-ой роты, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретился с родителями и близкими бойцов, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

«1 марта - это дата, которая объединят всех нас на протяжении многих лет. Для меня очень важно, что наша с вами традиция встреч накануне дня памяти сохраняется, - начал беседу Турчак. - Президентом подписан Указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий в честь 20-летия подвига героев-десантников 6-ой роты 104-го полка 76-ой десантно-штурмовой дивизии. А это значит, что нашей дате присвоен федеральный статус».

Он также отметил, что в настоящее время распоряжением правительства Российской Федерации создан оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных легендарной роте, и в этой связи предложил родственникам озвучить свои пожелания, которые войдут в федеральный план.



«Мы соберем все ваши предложения и пожелания. Будьте уверены, что все они поступят губернаторам для сопровождения и дальнейшего исполнения. Мы будем следить за тем, чтобы ни одна ваша просьба не осталась без внимания. Наша задача сегодня – сформировать народный план мероприятий на 2020 год, - сказал Турчак. - Нам в эту работу нужно вложить всю свою душу и частичку наших сердец. Важно, чтобы на протяжении всего следующего года проходили памятные мероприятия, чтобы вся страна достойно вспомнила наших ребят и почтила их память».

В ходе общения с близкими погибших десантников председатель попечительского совета Фонда памяти 6-ой роты сообщил, что сейчас разрабатывается макет бюстов 84 героям, которые в дальнейшем будут установлены в местах захоронения бойцов.



Андрей Турчак также подчеркнул, что, если кто-то из родственников пожелает отправиться в 2020 году на место гибели 6-ой роты, попечительский совет возьмет на себя организацию поездки. «Наш Фонд активно работал и работает, вы всегда можете рассчитывать на помощь, наш святой долг – вас поддерживать», - сказал он.