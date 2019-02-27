Общество

В Новоржевском районе отметили 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

В четверг, 28 февраля, в Новоржевском районе отметили 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, череда памятных мероприятий в этот день началась с митинга «Вспомним тех, кого нет», который прошел у городского мемориала. Вспомнить воинов, павших за освобождение района, собрались руководители органов власти муниципального образования, представители трудовых коллективов, ветеранских организаций, молодежь и жители города.

После выступления официальных лиц к мемориалу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны были возложены венки и цветы. В этот день жители города также возложили цветы к братскому захоронению в Летнем парке и к памятнику «Танк».

В День памяти на братском захоронении Новоржева состоялась торжественная церемония перезахоронения останков неизвестного воина, которые были обнаружены активистами местного поискового отряда «Пламя» на «Вахте памяти» в прошлом году.

У районного Дома культуры, где для жителей и гостей города был подготовлен праздничный концерт, развернулась интерактивная площадка от активистов движения «Волонтеры победы». У всех желающих была возможность подписать открытку сороковых годов, пройти допризывную подготовку, а также примерить одежду военного периода.

А вечером у бюста Павлу Дубовому пройдет акция «Свеча памяти». В годы Великой Отечественной войны Павел Дубовой повторил подвиг героев-панфиловцев на Бородинской высоте. Завершится этот день праздничным салютом на Площади Победы.

Днем ранее, 27 февраля, памятные мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошли в Пустошке.

Кроме традиционного митинга, в этот день прошла торжественная церемония посвящения пятиклассников Пустошкинской сельской школы в ряды юнармейцев. А после для учащихся образовательных организаций была организована интеллектуальная игра «Брейн-ринг», посвященная освобождению города. Лучше всех с вопросами об истории Пустошкинского района справилась команда «Ровесник» Пустошкинского центра образования.

Напомним, во время Великой Отечественной войны основная территория Псковской области была освобождена в 1944 году. В январе войска Ленинградского и Волховского фронтов деблокировали Ленинград и стали продвигаться в сторону Пскова. Перешли в наступление и войска 2-го Прибалтийского фронта.

В феврале были освобождены Гдов, Плюсса, Струги Красные, Дно, Дедовичи, Порхов, Бежаницы, Локня, Новоржев, Пустошка. Значительный вклад внесли партизанские соединения, которые до прихода армии освобождали поселки от небольших немецких гарнизонов.

Фотографии предоставлены редакциями газет «Земля Новоржевская» и «Вперед».