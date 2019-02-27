Общество

Трех псковских подростков после межведомственного рейда направили к наркологу

В Пскове прошел межведомственный рейд по проверке несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. В результате рейда 3-х псковских подростков направили на консультацию к наркологу, в Наркологический диспансер Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Источник: pixabay.com

В рейде участвовали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ТУ города Пскова ГГУСЗН ПО (отдел семьи, опеки и попечительства), ПДН ОП № 2 (мкр. «Центр») УМВД России по Пскову, УКОН УМВД России по Псковской области.

Цель рейда состояла в посещении неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии, отделе семьи, опеки и попечительства и подразделении по делам несовершеннолетних УМВД.

Кроме того, в ходе проведения межведомственного рейда с 19.00 часов до 23.00 часов посещено 11 семей и 7 несовершеннолетних состоящих на учете в КПДН и ЗП, ПДН ОП № 2 УМВД РФ по городу Пскову. Фактов неисполнения родительских обязанностей не выявлено.

Во время посещения семей по месту жительства с несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы, оставлена информация об органах и учреждениях системы профилактики (адреса, телефоны), в которые можно обращаться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации.

В 5 семьях несовершеннолетним даны рекомендации по трудоустройству, 3 несовершеннолетним и их родителям рекомендовано обратиться к семейному психологу.

Также в ходе проведения межведомственного рейда посещены места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи города, а также места сбора несовершеннолетних асоциальной направленности: «Летний сад», «Ботанический сад», «Детский парк» города Пскова; район улиц: Октябрьский проспект, кафе «КFS». Посещено 2 общежития профессиональных образовательных организаций. С несовершеннолетними проведены профилактические беседы. Правонарушений не выявлено.