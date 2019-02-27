Общество

В Красном Кресте поздравили пенсионеров, родившихся в феврале

В мини-кафе Псковского Красного Креста собрались участники проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны», чтобы поздравить своих ровесников, родившихся в феврале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом региональном отделении организации.

Источник: Псковский Красный Крест

Виновниками торжества стали 15 пожилых людей из числа детей войны. Среди них были юбиляры: Валентина Петровна Рязанова, Антонина Александровна Иванова, Валентина Николаевна Чикова отметили 80-летний юбилей, а Алексей Федорович Шабанов - 90-летний юбилей. Но особое, восхищенное, чувство вызвали у собравшихся Надежда Ефимовна Глазунова и Ольга Дмитриевна Васильева, которым исполнилось в феврале этого года 95 лет.

Несмотря на весьма преклонный возраст, обе женщины полны оптимизма и любви к жизни. Надежа Ефимовна стала настоящим «гвоздем программы», сначала великолепно прочитав по памяти стихотворение про Псков, а затем исполнив задорные частушки. К слову, большинство участников мероприятия оказались творческими людьми. Поэтому программа, подготовленная сотрудниками проекта, значительно дополнилась самодеятельными выступлениями собравшейся публики. Необходимо отметить, что многие из приглашенных участников впервые пришли на подобное мероприятие, но теплая и дружелюбная атмосфера быстро растопили лед стеснительности. Пожилые люди с удовольствием читали поздравления и свои любимые стихи, пели песни: сольно, дуэтом или всем коллективом. За чаепитием участники встречи общались друг с другом как давние знакомые, обмениваясь контактами и новостями. По завершению мероприятия псковичи старшего возраста искренне благодарили сотрудников Красного Креста за предоставленную возможность интересно провести своё свободное время и пообщаться с ровесниками.

Приятным сюрпризом стало вручение всем участникам мероприятия наборов чая от благотворителей - партнеров Псковского Красного Креста.

Напомним, что «Именины февраля» состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.