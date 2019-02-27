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Общество

В Псковской области трудовая инспекция привлекла к ответственности 2 предприятия

28.02.2019 22:39|ПсковКомментариев: 0

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности 2 предприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Одно из таких предприятий - «Эталон - Псков». В ходе проверки соблюдения трудового законодательства установлено: в этой организации не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, в трудовые договоры с работниками не включены характеристики условий труда.

Другое предприятие-нарушитель - «Великолукский аккумуляторный завод». В ходе проверки по заявлению работника установлено: этим работодателем не выплачен расчет при увольнении, компенсация за задержку денежных средств не начислена. Наложен штраф.

Теги: #трудовое законодательство #трудовая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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