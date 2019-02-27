Общество

Российские ученые нашли способ редактировать человеческие клетки

Российские ученые задумались о лечении болезней с помощью редактирования человеческих клеток. Об этом рассказал «Известиям» директор Медико-генетического научного центра Минздрава, главный генетик страны Сергей Куцев.

«Мы существенно продвинулись в редактировании генома при муковисцидозе. Получен очень хороший результат - около 10% клеток можно отредактировать. Кажется, что мало, но это лучший результат в мире», - заявил специалист.

По словам эксперта, в будущем врачи будут брать живые ткани пациента, устранять в них генетические аномалии и трансплантировать их обратно в тело человека. Обновленные таким образом клетки восстановят функции организма. Метод позволит влиять на инфекционные, наследственные и даже онкологические заболевания.