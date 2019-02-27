Общество

В марте температура воздуха в Псковской области ожидается на 2-4 градуса выше нормы

В течение марта в Псковской области ожидается повышенный температурный фон относительно климатической нормы. Как сообщает ГУ МЧС России по Псковской области, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2-4 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается 70-110% от нормы.

В течение месяца преобладающие дневные температуры будут в пределах +2…+7 градусов С, в отдельные дни воздух может прогреться до +8…+13 градусов. Ночные температуры прогнозируются -2…+3 градуса, в отдельные ночи возможно понижение температуры до -5…-8 градусов С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В марте начнется разрушения ледяного покрова на водоемах. Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.