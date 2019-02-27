Общество

19 лет назад героически погибли псковские десантники 6-й роты

День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга, отмечается сегодня, 1 марта.

Траурные мероприятия, приуроченные к региональной памятной дате, начались накануне.

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Сегодня в полдень у памятника «Купол» в Черехе состоится торжественная церемония возложения цветов с участием полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Затем в клубе 104-го гвардейского десантно-штурмового краснознаменного полка пройдет памятное мероприятие с участием военнослужащих и родственников погибших «В памяти навсегда».

В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

31 июля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. На этой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание регионального оргкомитета по подготовке к памятной дате.