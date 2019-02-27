Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Мариинка: впервые в Пскове
Децл «Морфия»
Минпромторг отжигает
Есть билет на балет!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 27.02.2019 18:09214 Иван Цецерский о стрелах негатива, контроле за дорожными подрядчиками и моральной готовности к отставке 01.03.2019 09:007 В ожидании мусорного коллапса 01.03.2019 08:560 Михаил Ведерников встретился с родными героев-десантников накануне памятной даты 01.03.2019 08:545 19 лет назад героически погибли псковские десантники 6-й роты 01.03.2019 08:490 В марте температура воздуха в Псковской области ожидается на 2-4 градуса выше нормы 01.03.2019 08:404 Россияне смогут научиться управлять беспилотным транспортом
 
 
 
Самое популярное 27.02.2019 11:3517 Псковский кондитер не уплатил 75 млн рублей налогов 26.02.2019 15:2968 Перерасчет по квитанциям на вывоз мусора гарантирован - Сергей Пайст 26.02.2019 17:19168 Послание потомкам обнаружили в Поганкиных палатах 27.02.2019 09:5626 Четыре человека пострадали в столкновении двух автомашин на улице Труда в Пскове, один находится в тяжелом состоянии 27.02.2019 18:09214 Иван Цецерский о стрелах негатива, контроле за дорожными подрядчиками и моральной готовности к отставке
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

19 лет назад героически погибли псковские десантники 6-й роты

01.03.2019 08:54|ПсковКомментариев: 7

День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга, отмечается сегодня, 1 марта.

Траурные мероприятия, приуроченные к региональной памятной дате, начались накануне.

Сегодня в полдень у памятника «Купол» в Черехе состоится торжественная церемония возложения цветов с участием полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Затем в клубе 104-го гвардейского десантно-штурмового краснознаменного полка пройдет памятное мероприятие с участием военнослужащих и родственников погибших «В памяти навсегда».

В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

31 июля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. На этой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание регионального оргкомитета по подготовке к памятной дате.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 7Версия для печати
 

 
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 134 человека
01.03.2019, 09:263 Фуры с польскими яблоками задержали псковские пограничники 01.03.2019, 09:130 Грузовик занесло на трассе в Островском районе, пострадали четыре человека 01.03.2019, 09:070 Дачный дом сгорел в СНТ «Юрьевские горы» 01.03.2019, 09:009 В ожидании мусорного коллапса
01.03.2019, 08:561 Михаил Ведерников встретился с родными героев-десантников накануне памятной даты 01.03.2019, 08:547 19 лет назад героически погибли псковские десантники 6-й роты 01.03.2019, 08:512 Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах 01.03.2019, 08:490 В марте температура воздуха в Псковской области ожидается на 2-4 градуса выше нормы
01.03.2019, 08:431 Выключен светофор на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове 01.03.2019, 08:404 Россияне смогут научиться управлять беспилотным транспортом 01.03.2019, 08:292 В Пскове дизайнер интерьеров в среднем зарабатывает 36 тыс. рублей в месяц 01.03.2019, 08:112 Российские ученые нашли способ редактировать человеческие клетки
01.03.2019, 07:550 В Госдуме задумались о повышении максимальной величины вклада в ИИС 28.02.2019, 22:399 В Псковской области трудовая инспекция привлекла к ответственности 2 предприятия 28.02.2019, 22:222 Выпускников военных вузов начнут по практическим навыкам оценивать на экзаменах 28.02.2019, 21:4212 В Пскове на улице Свердлова автомобиль сбил пешехода
28.02.2019, 21:367 Псковский фестиваль «Добрый рок» поддержат концертом в Смоленске 28.02.2019, 21:223 В Красном Кресте поздравили пенсионеров, родившихся в феврале 28.02.2019, 21:098 Неработающие пенсионеры получат первую доплату до начала лета 28.02.2019, 20:537 «Facebook»: Мы продолжим диалог с властью относительно деятельности в РФ
28.02.2019, 19:395 В Псковской области до осени появится 2 физкультурно-оздоровительных комплекса 28.02.2019, 19:3935 Обсудили и ремонтировать - как администрация Пскова думает улучшать дороги 28.02.2019, 19:1933 Матвиенко поддерживает переход на платное обучение юристов и экономистов 28.02.2019, 18:580 Трех псковских подростков после межведомственного рейда направили к наркологу
28.02.2019, 18:4118 Охранники «Пятерочки» избили депутата, заступившегося за покупателя 28.02.2019, 18:256 В Новоржевском районе отметили 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 28.02.2019, 18:04102 Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам 28.02.2019, 17:4712 Андрей Турчак по традиции провел встречу с родителями героев 6-ой роты
28.02.2019, 17:471 В первый день весны в Псковской области похолодает до минус 10 градусов 28.02.2019, 17:2420 Андрей Турчак почтил память бойцов легендарной роты в Пскове 28.02.2019, 17:1914 Ненужной прослойкой между властью и бизнесом назвал Николай Рассадин фонды и агентства 28.02.2019, 17:1722 Александр Котов: В мае региональный парламент вернется к обсуждению «мусорной» реформы
28.02.2019, 17:0513 Пскович пытался украсть продукты из магазина, но был задержан росгвардейцами 28.02.2019, 16:599 Роскачество рассказало, какие марки пельменей в России самые качественные 28.02.2019, 16:433 Реализация проекта «Наши древние храмы» будет учитывать погодные условия 28.02.2019, 16:4219 Роскомнадзор vs ПЛН и Эхо Москвы в Пскове: акт первый. В мировом суде
28.02.2019, 16:380 В УФСИН России по Псковской области начались учебно-методические сборы 28.02.2019, 16:293 Около 500 волонтеров примут участие в проекте «Наши древние храмы» 28.02.2019, 16:273 В Псковской области запретили ввоз более 18 тонн индийских гранатов из-за несоответствия информации в фитосанитарном сертификате 28.02.2019, 16:261 Проект «Наши древние храмы» позволит привести в порядок фасады церквей Пскова и близлежащих деревень
28.02.2019, 16:180 Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить 1 сентября 28.02.2019, 16:145 Псковская «Единая Россия» продолжает серию встреч по повышению эффективности ТОСовского движения 28.02.2019, 16:064 Псковская епархия: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» ориентирован исключительно на пользу 28.02.2019, 16:0539 Интерактив: «Безголовая забота о людях» на Золотой набережной
28.02.2019, 15:532 Конференция Ассоциации муниципальных образований Псковской области пройдет 5 марта 28.02.2019, 15:5333 Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями 28.02.2019, 15:510 В середкинской колонии прошли соревнования зимней спартакиады среди осужденных 28.02.2019, 15:4616 В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал
28.02.2019, 15:441 В апреле пройдет конференция «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения» 28.02.2019, 15:433 Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» в Псковской области планируется завершить к Дню славянской письменности 28.02.2019, 15:390 Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр 28.02.2019, 15:350 Протоиерей Дмитрий Куминов: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» - место совершения повседневных чудес
28.02.2019, 15:320 Специальная премьера картины «На берегу мечты» стартовала в кинотеатрах региональной киносети 28.02.2019, 15:271 В Псковской области установлены сроки весенней охоты в 2019 году 28.02.2019, 15:233 Участие в волонтерском проекте РПЦ «Наши древние храмы» не имеет возрастных ограничений 28.02.2019, 15:2010 Подрядчик согласился на гарантийный ремонт псковской улицы Набат
28.02.2019, 15:179 30 псковских храмов будут обновлены в рамках волонтерского проекта РПЦ «Наши древние храмы» 28.02.2019, 15:0616 Николай Рассадин: Цифры Росстата говорят о том, что мы все глубже погружаемся в бездну 28.02.2019, 15:050 День празднования водружения флага Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага закреплен в законе «О копии Знамени Победы» 28.02.2019, 15:045 Скоро в Пскове будут ремонтировать пересечение Льва Толстого и Малозонального переулка
28.02.2019, 14:556 Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, есть жертвы 28.02.2019, 14:5216 Михаил Ведерников занял 46 место в «Национальном рейтинге» 28.02.2019, 14:4710 Псковская епархия приглашает учителей принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 28.02.2019, 14:424 Предложение о разработке госпрограммы по борьбе с борщевиком поддержали в Псковском областном Собрании депутатов
28.02.2019, 14:416 Псковский городской суд удовлетворил иск медика-члена профсоюза о назначении досрочной пенсии 28.02.2019, 14:400 Процедуру закупки бюллетеней и прочих печатных материалов к выборам упростят 28.02.2019, 14:381 Алексей Блинов и Андрей Михайлов введены в состав комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 28.02.2019, 14:3712 Перекресток псковских улиц Металлистов и Яна Фабрициуса начнут капитально ремонтировать весной
28.02.2019, 14:310 Встреча молодежи с почетными донорами прошла в Пустошке 28.02.2019, 14:168 Псковские депутаты отклонили законодательную инициативу о штрафах за отсутствие договора с «мусорным» регоператором 28.02.2019, 14:140 Победителями конкурса открыток в Пушкинском заповеднике стали россияне и жители Франции 28.02.2019, 14:13186 Иван Цецерский избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России
28.02.2019, 14:061 24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня 28.02.2019, 14:0311 Пересечение улиц Шестака и Доставалова в Пскове готовят к гарантийному капитальному ремонту 28.02.2019, 14:016 Николай Рассадин заявил о растущем внутриполитическом давлении в Псковской области 28.02.2019, 13:580 Жителя Новосокольников, имеющего непогашенную судимость, обязали аннулировать охотничий билет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.