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Общество

Михаил Ведерников встретился с родными героев-десантников накануне памятной даты

01.03.2019 08:56|ПсковКомментариев: 1

Накануне региональной памятной даты губернатор Псковской области Михаил Ведерников по традиции провел встречу с родными и близкими героев-десантников 6-й роты, погибших 1 марта 2000 года в Чечне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в мероприятии также приняли участие врио командира 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Роман Железняков и командир 104-гополка Виталий Репин.

 

Открывая встречу, Михаил Ведерников поблагодарил родственников десантников за воспитание достойных сынов Отечества и за то, что нашли время приехать в Псков.

Он подчеркнул, что подвиг 6-й роты сыграл огромное значение в сохранении целостности России и, несмотря на то, что с тех пор прошло уже 19 лет, память о героях-десантниках бережно хранится. Свидетельством тому служит внимание государства и лично президента страны Владимира Путина к памятной дате.

Руководитель региона напомнил, что глава государства подписал Указ о подготовке и проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников, которые пройдут в 2020 году. С этой целью созданы федеральный и региональный оргкомитеты по подготовке к памятной дате. Последний уже начал свою работу: на днях состоялось заседание, где был рассмотрен предварительный план памятных мероприятий. Он предусматривает адресную помощь семьям погибших, общекультурные мероприятия и планы по ремонту и строительству новых объектов, рассказал Губернатор.

«Сегодня я бы хотел услышать ваше мнение, ваши предложения, что нужно сделать на региональном, федеральном уровне, чтобы достойно почтить память погибших военнослужащих», - сказал Михаил Ведерников, приглашая присутствующих к обсуждению.

По окончании разговора губернатор еще раз подчеркнул, что администрация области будет и впредь поддерживать родных и близких Героев.

В марте 2000 года десантники 6-й роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Они предотвратили прорыв 2,5 тыс членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

31 июля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. На этой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание регионального оргкомитета по подготовке к памятной дате.

Источник: Псковская Лента Новостей
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