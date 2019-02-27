Общество

Супруги попросили друзей подарить им на венчание вместо цветов денежный перевод собакам из псковского «Шанса»

Зоозащитная организация Пскова «Зоозащита» в своей группе в соцсети «Вконтакте» поделилась волшебной историей, которая тронула общественников до глубины души.

«На днях нам приходили странные переводы с пометкой "Цветы". Откровенно говоря, мы терялись в догадках, кто мог так перепутать: сделать переводы с такой странной подписью... Оказалось, что одна замечательная пара молодоженов, которая очень сопереживает собакам "Шанса", разослала гостям своего венчания вот такие сообщения! Вместо цветов - помощь "Шансу"! Это невероятно трогательно. Такое с нами впервые!» - сообщили зоозащитники и выразили огромную благодарность супружеской чете и ее друзьям.

«"Шанс" присоединяется к поздравлениям! Пусть ваш союз будет крепким, ведь у добрых и щедрых людей должно быть именно так. Мы желаем чтобы ваш дом был полной чашей счастья и благополучия! Спасибо!!!» - отметили в «Шансе».

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, инициаторами перечисления денег зоозащитной организации стал кинорежиссер, продюсер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев и его супруга Илона. Напомним, они венчались 22 февраля в Троицком Соборе. Приглашенные гости прибыли на церемонию без цветов.