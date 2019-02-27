Общество

Белый пес держит в страхе жителей псковской деревни Котово

Кавказская овчарка держит в страхе жителей псковской деревни Котово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители, сегодня, 1 марта, пес покусал двух женщин на автобусной остановке в деревне.

«Мужчинам пришлось отбивать собаку от одной из женщин лопатой и вилами. Сейчас на лежит за остановкой. Боимся, что когда автобус придет, будет кто-то съеден. Хорошо еще, что дети в школу раньше уехали», - рассказала жительница Котово Галина Геннадьевна.

С виду собака похожа на белую кавказскую овчарку. Судя по тому, что на ней надет ошейник с оставшимся карабином, местные жители делают вывод,что она сорвалась с цепи. Сообщается, что ее хозяин умер.

«Мы звонили в администрацию Псковского района и в администрацию Псковской области, нам посоветовали обратиться в службу по отлову бездомных животных. Там сказали, что у них нет договора на оказание этих услуг», - сообщили местные жители.