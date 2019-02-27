Общество

Состоялось торжественное вручение свидетельств о госрегистрации флага и герба Псковской области

Сегодня, 1 марта, в Псковском драмтеатре состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов Псковской области - флага и герба.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на торжественной церемонии присутствовали полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе Александр Гуцан и члены Геральдического совета при президенте РФ.

Открыл церемонию председатель Геральдического совета при президенте Георгий Вилинбахов. Он отметил, что символика Пскова - одна из древнейших в нашей стране. «Мои бабушка и дедушка до войны жили в Пскове, поэтому сегодняшнее событие важно для меня», - отметил он.

Георгий Вилинбахов напомнил, что 20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр РФ под номерами 12152 и 12153.

«Для меня большая честь принять символы Псковской области. Важно, что в этой работе участвовали неравнодушные жители области. 47 заявок было получено для участия в конкурсе герба и флага. Под этим флагом мы встретим гостей Ганзы», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, до недавнего времени Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ. Инициатива разработки геральдической символики Псковской области принадлежит губернатору региона Михаилу Ведерникову.

Работа над эскизами официальных символов региона шла при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение и экспертизу. Затем депутаты Псковского областного Собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

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20 февраля герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при президенте Российской Федерации - они внесены в государственный геральдический регистр РФ с присвоением регистрационного номера и выдачей соответствующего свидетельства.