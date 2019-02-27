Общество

Александр Козловский: Главным исполнителем поручений Путина должен быть губернатор

Депутат Госдумы Александр Козловский считает, что на выполнение поручений президента Владимира Путина, представленных в обращении к Федеральному собранию, региону самому нужно зарабатывать деньги и не стоит надеяться только на федеральный бюджет. Об этом он сообщил в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии заявил, что выполнение поручений - это непосредственная ответственность регионов, и они не могут быть выключены из этой работы, потому что не работники министерств будут претворять в жизнь указы на местах. Александр Козловский заявил, что главным исполнителем должен являться губернатор.