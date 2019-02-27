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Сегодняшний день навсегда вписан в историю Псковской области - Александр Гуцан о госрегистрации флага и герба

«Сегодняшний день навсегда вписан в историю Псковской области», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил 1 марта полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов псковского региона - флага и герба. Напомним, мероприятие состоялось в Псковском драмтеатре.

Александр Гуцан подчеркнул, что Псковская область была единственным субъектом, не имевшим своих госсимволов, и теперь справедливость восстановлена.

«Данные символы напоминают нам о долге перед Родиной. Утверждение символов — это признание заслуг области. За ее символами - подвиги народа», - подчеркнул полпред президента. Александр Гуцан также заметил, что псковский регион «всегда был на острие борьбы с агрессорами», и что «символы на гербе символизируют храбрость и мужество псковичей».

Символично, по словам полпреда, что вручение свидетельства о госрегистрации флага и герба Псковской области проходит в день памяти подвига легендарной 6-й роты.