Общество

Военнослужащий управления Росгвардии по Псковской области занял призовое место в творческом конкурсе

В поселке Лебяжье (Ленинградская область) в концертном зале бригады оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии завершился I этап смотр-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора». 25 участников прибыли со всего Северо-Запада, чтобы продемонстрировать свои таланты. В творческом состязании приняли участие не только военнослужащие и сотрудники Росгвардии, но и члены их семей. На суд жюри были представлены 17 номеров в различных номинациях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, по итогам конкурсного прослушивания места распределились следующим образом: в номинации «Сольное пение» победу одержала сотрудница отдела вневедомственной охраны по Курортному району ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области старший лейтенант полиции Юлия Фокина, исполнив песню «Ты знаешь, как хочется жить», которая затронула нотки души каждого присутствующего в зале, второе место занял концертмейстер военного оркестра центра подготовки личного состава войск Северо-Западного округа (Сыктывкар), старший прапорщик Алексей Попов с песней «Ты только жди», тройку победителей в этой номинации с песней «Брату» закрыл военнослужащий Управления Росгвардии по Псковской области младший сержант Ибрагим Гусенов.



В номинации «Вокальные, вокально-инструментальные ансамбли и хоры» первое место у вокально-инструментального ансамбля «Север» центра подготовки личного состава округа (г.Сыктывкар), на втором месте вокальный ансамбль в составе военнослужащих отдельного батальона (п.Горелово, Ленинградская область).



В номинации «Инструментальная музыка» на первом месте солист оркестра бригады оперативного назначения ( пос.Лебяжье, Ленинградская область) младший сержант Даниил Капелюш, на втором военнослужащий Управления Росгвардии по Мурманской области прапорщик Егор Карху, третье место у концертмейстеров специального моторизованного полка города Калининграда, прапорщиков Юрия Фоминых и Алексея Згама.



В номинации «Хореография» победа досталась военнослужащему отдельного батальона охраны и обеспечения (Санкт-Петербург) рядовому Даниилу Зубко задорно отчеканившему чечетку «Степ», немного уступили и заняли второе место военнослужащие отдельного батальона (п.Горелово, Ленинградская область) и коллектив художественного творчества средней образовательной школы №264 Кировского района г. Санкт-Петербурга, станцевав в стиле хип-хоп.



В завершении конкурса, заместитель командующего Северо-Западным округом по работе с личным составом полковник Денис Ермаков поблагодарил участников за полученные положительные эмоции, которыми они зарядили всех присутствующих, и вручил победителям дипломы и памятные подарки.