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Общество

Память бойца 6-й роты почтили в Пскове сторонники «Единой России»

01.03.2019 12:07|ПсковКомментариев: 3

Митинг памяти Героя России Виктора Романова, входившего в состав легендарной 6-й роты, состоялся в Пскове 1 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россиия», почтить память героя пришли сторонники партии, представители власти, общественности, 76-й десантно-штурмовой дивизии, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, школьники. Они вспомнили о подвиге Виктора Романова и возложили цветы к мемориальной доске на улице Мирной, 3.

«Эти ребята ценой жизни выполнили свой служебный долг. И сегодня мы отдаем дань уважение офицеру, который воевал в составе 6-й роты и героически погиб. В этом году ему исполнилось бы 47 лет. Наверняка, он уже был бы полковником, командиром полка, но этого не случилось. Его память увековечена и на малой родине, и в Пскове. И мы не имеем право забывать о его подвиге», - обратился к участникам мероприятия сторонник партии, председатель областной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко.

Гвардии капитан Виктор Викторович Романов - командир самоходной артиллерийской батареи 76-й Краснознаменной воздушно-десантной дивизии. Родился 15 мая 1972 года в поселке Сосьва Свердловской области. 1 августа 1989 года он призван на службу Серовским РВК Свердловской области. Окончил Коломенское высшее военное командное артиллерийское училище.

После этого Романов был направлен в Псков, где проходил службу в артиллерийском полку. Участвовал в боях во время чеченской кампании в 1995 году, за которую награжден орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» I степени.

В 2000 году гвардии капитан Романов находился в Чеченской республике, куда направлялся вместе с 6-й ротой 104-го полка как артиллерийский корректировщик. Во время столкновения с боевиками он быстро подготовил и передал на командный пункт данные для стрельбы и вызвал огонь артиллерии. Одновременно он вел огонь из автомата. Романов погиб от пули снайпера.

Теги: #память #памятные даты
Источник: Псковская Лента Новостей
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