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Общество

Александр Козловский: Контрольные и фискальные органы должны быть помощниками бизнеса

01.03.2019 13:25|ПсковКомментариев: 0

Контрольные и фискальные органы должны быть помощниками бизнеса, а для решения существующих проблем организуют встречу предпринимателей с администрацией региона, заявил депутат Госдумы Александр Козловский в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Депутат Государственной Думы считает, что контролирующие и налоговые органы должны помогать еще на стадии открытия бизнеса. При этом он отметил, что необходимо разъяснять бизнесменам все условия работы, прорабатывать законодательство, чтобы государство было уверено, что предприниматель не нарушает никаких правил.

«Как производственник в недавнем прошлом я пониманию, насколько негативно сверхконтроль накладывается на работу предприятий, которые всегда находятся под прессингом. Владимир Владимирович Путин дал поручение, чтобы эту ситуацию изменить, потому что он видит этот посыл, он видит это напряжение», - подчеркнул депутат.

Также Александр Козловский отметил, что предприниматель должен работать «в чистую», должен платить налоги, потому что из этих налогов формируется областной и федеральный бюджеты. Депутат считает, что не должно быть напряжения в бизнесе:

«Мы, наверное, должны переходить на такие цифровые моменты, которые связаны с автоматизацией системы бухгалтерского учета, и тогда проблем с каждым разом будет все меньше и меньше».

Он также сообщил, что в ближайшее время пройдет съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Псковской области. В рамках съезда планируется провести встречу администрации региона с предпринимателями, руководителями предприятий, чтобы обсудить проблемные вопросы, которые на сегодняшний день мешают вести бизнес.

Источник: Псковская Лента Новостей
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