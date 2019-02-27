Общество

Михаил Ведерников и Александр Гуцан вместе с псковичами почтили память десантников 6-й роты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вместе с родственниками и близкими десантников 6-й роты в региональный День памяти, 1 марта, почтили память павших бойцов и возложили цветы к мемориалу «Купол» в Черехе, где дислоцируется 76-я гвардейская Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова десантно-штурмовая дивизия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В памятной церемонии также приняли участие председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский, заместитель командующего воздушно-десантными войсками, генерал-майор Нариман Тимергазин, представители органов власти области, города, командование дивизии, руководство силовых структур, ветераны соединения и жители города.

В память о десантниках, героически погибших 1 марта в 2000 году в Чечне, была объявлена минута молчания, прозвучал Гимн Российской Федерации, а после военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем.

Затем в часовне Георгия Победоносца, расположенной на территории 104-го полка, была отслужена поименная панихида.

Напомним, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

В июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. На днях губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание регионального оргкомитета, на котором был утвержден план подготовки и проведения памятных мероприятий.