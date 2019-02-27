Общество

Интерактив: Мой маленький мусорный протест

От меня теперь требуют платить за вывоз мусора дважды. Один раз «ЭкоПрому», в феврале пришла стандартная квитанция на 94 рубля с человека. Второй – управляющей компании. За январь мой микрорайон просит дополнительно 10 рублей, за февраль - 70 рублей. Это обстоятельство нисколько не удивляет, но сильно раздражает.

Как пояснили в моей управляющей компании, они вынуждены выставлять дополнительный счет на вывоз мусора, потому что «ЭкоПром» отказывается брать все, что лежит не в контейнере. Сложенный рядом мусор вывозит опять же «ЭкоПром», потому что только эта компания имеет лицензию (почему на монопольный запах еще не прибежала доблестная ФАС?). Исчезновение крупногабарита и брошенных мешков происходит за дополнительную плату, которую раскидывают по жильцам.

Много лет жители нашей страны дважды платят транспортный налог, сначала на заправке, потом отдельной платежкой. Двойные сборы на качестве дорог никак не отражаются. Теперь кто-то очень умный подумал: Почему бы не драть две шкуры и за мусор?

Самое забавное: в свое время псковичей призывали ставить «сетки» для раздельного сбора с целью снижения мусорного тарифа. Правильно и логично. Если жители готовы сами сортировать мусор, это должно приветствоваться не только формально. Сортировку нужно поддерживать денежными льготами, со свалками бороться карательными мерами. Положил бутылочку в сетчатый контейнерик – на тебе, деточка, «конфетку» в виде скидки. Опорожнил ведро с продуктами жизнедеятельности куда не надо – получи ремнем по попке штраф.

Новая система не стимулирует к раздельному сбору. Зачем мне теперь вообще отделять бумагу и пластик от чайной заварки? С точки зрения экономии личных средств не вижу никакого смысла. Хочешь помощь окружающей среде? Доплати. А если ты положил картофельные очистки вместе с полиэтиленовыми пакетами, еще и сэкономишь. Где пониженный тариф для счастливых обладателей сетчатого контейнера?

Самое свинское в этой ситуации: на мусоре зарабатывают все, кроме нас.

Сначала стрижет купоны управляйка. 70 рублей только с одной квартиры. Деньги просто капают на счет, делать особо ничего не требуется. Изредка проверить степень замусоренности, безрезультатно попробовать дозвониться до «ЭкоПрома», плюнуть и связаться с договорным отделом.

Второй получатель – это транспортировщик и переработчик. Любезно согласившись сортировать мусор, псковичи предоставляют ему сырье для производства продукции. И не просто дарят, а приплачивают. Из переработанного пластика делают тротуарную плитку. Бумага при определенной сортировке может пойти на вторичную переработку. Металлические отходы собираются и сдаются в пункт приема. Килограмм алюминиевых банок можно сдать за 30 рублей (и здесь тоже чей-то навар). Для сравнения: в Эстонии за одну пивную банку или пластиковую бутылку дают 10 евроцентов. Конечно, одна квартира будет долго копить килограмм или тонну алюминия (железа, макулатуры, батареек). Зато если в вашем распоряжении мусор со всего города, открывается новый горизонт возможностей.

Улавливаете? Мусор - это товар. Из него нетрудно извлекать некоторую выгоду даже на бытовом уровне. Лайф-хак: оставленная соседом у входа в подъезд старая батарея легко превратится в сотню рублей. Никто не говорит о заработке. Скорее это нечто вроде мусорного «кэш-бэка». Кстати, вы знали, что в договорах регионального оператора с населением есть классная формулировка: «собственник мусора»? Можно быть собственником квартиры, машины, а теперь можно еще и владеть мусором. Жильцы не просто передают эту собственность, но и еще и доплачивают за право избавиться от нее.

Третий получатель – веселая компания «ЭкоПром». Хороший бизнес: снять офис в центре города, нанять одного директора с хитрым лицом и пару девчушек, разослать всему городу квитанции по базе данных пяти или десятилетней давности (в метро купили?) и снимать сливки большой столовой ложкой. На телефонные звонки можно не отвечать. Колл-центр открывать не обязательно, пусть все органы власти захлебнутся в жалобах. На худой конец, придумаем какую-нибудь отмазку, вроде того, что «вы не дозвонились, потому что две тысячи звонков в день». Не мы это все затеяли, не нам и отвечать, правда? Неплохая идея для старт-апа.

Один региональный оператор обирает нас под предлогом мифического капремонта. Не знаю как у вас, я никакого ремонта в своем доме в глаза не видел. Что-то там обещают в 2043 году. Другие взялись «операторить» на мусоре. Чую, на подходе кто-то третий. Например, принудительное страхование жилья. Все платят 100 рублей в месяц на случай падения метеорита или международной космической станции «Союз».

Или вот еще идейка: «региональный парковочный оператор». Каждый автовладелец платит 500 рублей в месяц и через пять лет во дворе по государственной программе строят парковку на 4 машиноместа (половина отведена вездесущим инвалидам). А когда закончатся идеи, введут «компанию, управляющую управляющими компаниями». Само собой, платить процент очередной «прослойке» (или прокладке, если хотите) придется нам с вами.

Что касается мусора, я придумал свой маленький способ протеста. Картофельную шелуху, яблочные огрызки и кошачий наполнитель буду складывать в сетчатый контейнер к пластику. Бумага и пакеты отправятся в общий мусоропровод.

Сергей