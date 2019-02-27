Общество

Мы все в долгу перед родными героев-десантников - Михаил Ведерников

«Каждая семья погибших - родная для нашей области. Мы все в долгу перед ними», - с таким заявлением выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время памятного мероприятия, посвященного подвигу героев-десантников 6-й роты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что на вчерашней встрече с родственниками погибших героев подробно обсуждался план работы федерального оргкомитета, вопросы оказания адресной помощи. Обсуждалось и то, какие места захоронений нуждаются в благоустройстве, необходимость приведения в порядок улиц, названных в честь героев. «Все это мы будем делать в тесной связи с родственниками погибших», - заверил Михаил Ведерников.

В конце выступления глава региона отметил, что план памятных мероприятий обширен, и выразил искреннюю благодарность родителям павших воинов.

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Напомним, сегодня, 1 марта, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложили цветы к памятнику героям-десантникам «Купол» и посетили 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк, где состоялось мероприятие, посвященное памяти героев-десантников.Александр Гуцан в своей торжественной речи призвал вечно помнить подвиг, совершенный героями 19 лет назад.