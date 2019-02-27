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Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов: 6-я рота, ушедшая в бессмертие, всегда будет с нами

«6-я рота, ушедшая в бессмертие, всегда будет с нами», - подчеркнул лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в обращении по случаю 19-летней годовщины героической гибели десантников 6-й роты в Чечне.

«Сегодня особый день для Пскова, для российских десантников, для ветеранов ВДВ, для всех, кому свято понятие верности воинскому долгу. 29 февраля – 1 марта 2000 года в бою с многократно превосходящими силами террористов героически погибли десантники шестой роты 104-го полка Псковской дивизии. 84 солдата и офицера, самому старшему из которых было 36 лет, совершили подвиг, сравнить которой можно только с подвигами героев Великой Отечественной войны. Они отдали свои жизни за единство нашей страны, за то, чтобы пресечь расползание международного терроризма – самой страшной угрозы, с которой столкнулась наша страна на рубеже веков. И память об этом подвиге будет жить вечно!», - подчеркивается в телеграмме, направленной командованию 76-й дивизии.

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак

«19 лет прошло. Но не утихла боль отцов и матерей. Низко кланяюсь им, воспитавших подлинных патриотов нашего Отечества. Мы в неоплатном долгу перед вами. Этот долг требует всегда держать порох сухим, чтобы ни у кого не было соблазна испытать силу русского оружия и стойкость русского солдата. Память о героях придает силы новым поколениям десантников, для которых законом стал девиз: Никто кроме нас! Шестая рота, ушедшая в бессмертие, всегда будет с нами! Слава ВДВ», - отметил Сергей Миронов.

Добавим, сегодня, 1 марта, от имени лидера «Справедливой России» и однопартийцев цветы к мемориалу «Купол» в Черехе, где дислоцируется 76-я дивизия, возложил руководитель Псковского регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.