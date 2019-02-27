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Общество

Александр Гуцан: Подвиг десантников 6-й роты дал возможность стране взглянуть на российскую армию под другим углом

01.03.2019 14:05|ПсковКомментариев: 0

Подвиг десантников 6-й роты дал возможность стране взглянуть на российскую армию под другим углом. Об этом заявил полпред президента в Северо-западном федеральном округе Александр Гуцан в ходе памятного мероприятия, посвященного подвигу 6-й роты.

«Самое главное - то, что они остались верны присяге, Родине, Отечеству, они выполнили свой долг, несмотря ни на что. Мы должны помнить, что любой подвиг должен вызывать уважение и оставаться в памяти будущих поколений», - подчеркнул Александр Гуцан.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в свою очередь рассказал, как в следующем году будет проходить празднование 20-летней годовщины со дня подвига 6-й роты.

Он напомнил, что на региональном уровне создан оргкомитет для постоянного общения с родственниками и связи с федеральным оргкомитетом. По словам губернатора, из регионального бюджета будет оказана поддержка семьям.

«Мы приложил все усилия, чтобы появились новые объекты воинской памяти. Есть информация, что в 2020 году мы заложим первый камень в новый ледовый дворец. А в Черехе будет благоустроен парк с часовней в честь десантников», - рассказал глава региона.

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Напомним, сегодня, 1 марта, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложили цветы к памятнику героям-десантникам «Купол» и посетили 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк, где состоялось мероприятие, посвященное памяти героев-десантников.Александр Гуцан в своей торжественной речи призвал вечно помнить подвиг, совершенный героями 19 лет назад.

Теги: #десантники #6-я рота
Источник: Псковская Лента Новостей
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