В марте 2019 года мобильная клиентская служба ПФР посетит десять волостей в семи районах Псковской области

В марте 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 7 районов области. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 10 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в марте 2019 года:
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
Март
|
Населенный пункт
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
13.03.2019
|
Краснопрудская волость
|
20.03.2019
|
Середкинская волость
|
Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе
|
19.03.2019
|
Линовская волость: д. Линово
д. Скорды
|
УПФР в Новоржевском районе
|
05.03.2019
|
Сельское поселение «Вехнянская волость»: д. Березовец, д. Волчицкое
д. Орша
|
Клиентская служба ПФР в Печорском районе
|
14.03.2019
|
Новоизборская и Изборская волость:
д. Новый Изборск, д. Сенно, д. Изборск
|
Отдел ПФР в Пушкиногорском районе
|
21.03.2019
|
Сельское поселение «Велейская волость»: д. Исса, д. Велье
|
УПФР по городу Великие Луки и Великолукскому району
|
25.03.2019
|
Переслегинская волость:
д. Русаново, д. Переслегино
|
УПФР в Опочецком районе
|
28.03.2019
|
Варыгинская волость: д. Варыгино
д. Барсаново.
Пригородная волость: д. Макушино