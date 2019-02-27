Общество

В марте 2019 года мобильная клиентская служба ПФР посетит десять волостей в семи районах Псковской области

В марте 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 7 районов области. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 10 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в марте 2019 года: