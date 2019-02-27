Общество

Полпред Александр Гуцан высоко оценил возможности Псковского перинатального центра

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в рамках рабочего визита в Псковскую область в пятницу, 1 марта, посетил Псковский перинатальный центр. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым он побывал в отделениях нового роддома и оценил его возможности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Осмотр начался с диагностического отделения, где созданы условия для телемедицины. Здесь установлены 7 современных аппаратов УЗИ, 2 из которых экспертного класса, позволяющие проводить высокоточную диагностику пороков развития плода, а также онлайн-консультации для пациенток межрайонных больниц Псковской области.

Кроме того, здесь налажена связь со специалистами Санкт-Петербургского медицинского центра им. Алмазова, которые в режиме реального времени могут консультировать наших врачей по особо сложным случаям. «В нашем центре мы принимаем и оказываем помощь женщинам с патологиями беременности со всей области. Маршрутизация пациенток отработана», - подчеркнул главный врач Перинатального центра Сергей Сукманюк.

Также в центре созданы условия для выхаживания младенцев с экстремально низкой массой тела. Раньше после первого этапа лечения таких детей переводили в отделение патологии новорожденных в Детскую областную клиническую больницу. Теперь такая необходимость отпала - второй этап выхаживания находится здесь же, в перинатальном центре.

В ходе визита Александр Гуцан и Михаил Ведерников пообщались с медицинскими работниками и роженицами, а также поздравили с выпиской из роддома новорожденную Викторию и ее родителей. Они пожелали малышке здоровья и вручили подарочный сертификат.

«Очень современный и технологичный центр. Все организовано на высшем уровне», - сказал Александр Гуцан и поблагодарил областные власти и лично губернатора Михаила Ведерникова за проведенную работу по завершению масштабного строительства.

Напомним, перинатальный центр построен в Пскове при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком - ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек и может принимать более 4 тыс родов в год.