Общество

Псковичи подали более 120 заявлений на оплату услуг дошкольного образования из средств материнского капитала

С 2018 года владельцы сертификатов могут направить средства государственной поддержки на оплату услуг дошкольного образования уже с момента получения сертификата на материнский капитал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ПФР.

За 13 месяцев (с 1 января 2018 г. по 1 февраля 2019 года) в клиентские службы УПФР в городе Пскове и Псковском районе по этому направлению принято 128 заявлений, из них в 95 семей уже поступили средства.

Напомним, в соответствии с изменениями родители вправе выбрать любую организацию, имеющую право на оказание образовательных услуг. При этом законодательством исключается требование о наличии обязательной аккредитации учебной программы, по которой обучается ребенок (дети).

Обязательным условием для образовательных организаций и организаций, которые предоставляют услуги по обучению наряду с прочими направлениями деятельности, является наличие лицензии на осуществление образовательной работы.