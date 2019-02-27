Общество

Память десантников 6-й роты почтили псковские коммунисты

Коммунисты Псковской области сегодня, 1 марта, почтили память павших бойцов 6-й роты и возложили цветы и венок в виде красной звезды к мемориалу «Купол» в Черехе, где дислоцируется 76-я дивизия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, с красными флагами и гвоздиками к мемориалу прибыли депутаты Псковского областного Собрания: член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко и второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов, депутаты-коммунисты Псковской городской Думы, первый секретарь Псковского обкома ЛКСМ Максим Барсуков и другие члены партии.

Однако, как сообщили в партийном обкоме, коммунисты «были остановлены сотрудниками полиции». «Сначала правоохранители поинтересовались, почему от коммунистов не поступало уведомление о проведении митинга, на что получили ответ: планируется просто возложить венок и цветы в память о героях, без всякой агитации и митинга, - сообщили в обкоме КПРФ. - Затем прямо посреди проезжей части, на пешеходном переходе, несколько человек в штатском, раскинув руки в стороны, сдерживали движение депутатов, требуя немедленно остановиться. Когда коммунисты все же перешли проезжую часть, их окружили полицейские и требовали убрать все флаги, в том числе копию Знамени Победы, снять красные шарфы. В итоге красные флаги и шарфы с символикой были убраны, но Знамя Победы отстояли».

Напомним, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

В сегодняшней памятной церемонии принимали участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, родственники и близкие десантников 6-й роты, командование дивизии, руководство силовых структур, ветераны соединения и жители города. В память о десантниках, героически погибших 1 марта в 2000 году, была объявлена минута молчания, прозвучал Гимн РФ, а после военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем.