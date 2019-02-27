Общество

Пушкиногорцы встретились с ветераном войны

Доброволец «Клуба Рассказов» проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» Маргарита Алексеева, бывший малолетний узник фашистских концлагерей – свидетель страшных событий Великой Отечественной войны, встретилась с 50 учащимися пушкиногорской санаторной школы-интерната и поделилась своими воспоминаниями об искалеченном фашистами детстве.

Такие встречи со свидетелями эпохи Великой отечественной войны проходят под эгидой Красного Креста и помогают молодежи увидеть исторические события глазами очевидцев национал-социалистического произвола, разобраться в исторической правде, понять несправедливость и насилие, которые несут войны, диктатура, геноцид народов. Изучение и анализ исторических событий помогают узнать новое и понять, как много зла несут все войны и конфликты, как ценна и неповторима жизнь любого человека, как хорошо и спокойно жить в мирное время.

Свой рассказ ветеран начала с показа отрывка документального фильма о том, как немцы входили в Псков. На кадрах кинохроники немецкий журналист запечатлел праздное настроение немецких солдат, захвативших город, ужас бомбежек, беспредел захватчиков и расправы с жителями.

О первых днях войны Маргарита Алексеева вспоминает: «Мне было всего 5 лет, но я хорошо помню, что наша семья пыталась бежать из города, но это не удалось, пришлось вернуться в дом бабушки»

Через некоторое время недалеко от их дома пленные под конвоем начали строить подземный бункер. «… Он был большим и внутрь без проблем въезжали машины…» Это был узел связи.

Когда советская армия начала бомбить бункер, в доме, где жила семья Маргариты, повылетали окна и осколками изрешетило стены – дом стал непригоден для жилья.

Вскоре немцы стали выгонять всех жителей из домов. Тех, кто пытался спрятаться, немцы разыскивали с собаками и на месте расстреливали. Маргариту с мамой, папой, сестрой, двумя бабушками, тетей и двоюродным братом погрузили в вагоны. Через несколько дней состав остановился в Польше и по распределению семья попала в рабочий лагерь около города Грудзёндз.

О своем пребывании в лагере бывшая узница вспоминает: «Лагерь был обнесен колючей проволокой, а по периметру дежурили солдаты. Жили в бараках, спали на двухэтажных нарах. Кормили один раз в сутки: на 8 человек котелок с похлебкой и немного хлеба с опилками. К лагерю иногда приходили женщины – они просовывали сквозь забор еду. Наверное, это и помогало нам выжить»

Через несколько месяцев лагерь стали перемещать в западном направлении и семье Маргариты удалось бежать. Их приютила русская полячка, позже перевезла их в подвал городской больницы под опеку местного врача, где скрывались также и местные жители.

«Время от времени приходил немец на проверку. Папу предупреждал какой-то поляк и он должен был уйти в соседнее помещение – лечь на кровать и закрытья одеялом… Однажды во время такой проверки мне тоже сказали лечь рядом с папой. Немец подошел к нам, а врач, который нас опекал что-то ему рассказывал. Я так боялась смотреть в глаза офицеру, боялась, что по глазам он поймет, что я русская, тогда нас и врача расстреляют».

При наступлении советских войск, всех спрятавшихся отправили на тщательную проверку: расспрашивали кто и откуда, проверяли на шпионов. Маргарита Алексеева до сих пор хранит истлевшую от времени справку, где от руки написано: «Жемчужин Валентин Иванович с своей семьей фильтрацию прошел и следует к себе на родину. в/ч 28108, 11.4.45» и почти стертая карандашом надпись «выдана на семь человек 19.5-22.5.45. Калин».

Непридуманные истории об искалеченном войной детстве бывших жертв национал-социализма помогают убедить молодежь в недопустимости повторения фашистского режима, в необходимости мирного сосуществования всех народов и в уникальности и ценности каждой человеческой жизни.

Напомним, что такие особенные встречи «Клуба рассказов» проходят в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов