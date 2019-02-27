Общество

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о бессрочном назначении мировых судей

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) внес в Госдуму проект закона, которым предлагается не ограничивать полномочия мирового судьи определенным сроком, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: pixabay.com

Как поясняет ВС, в соответствии с положениями статьи 121 Конституции РФ судьи несменяемы. Сообщается, что полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены «не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом». При этом в 2017 году Группой государств против коррупции (ГРЕКО) в адрес России была внесена рекомендация о повышении стабильности срока пребывания в должности мировых судей. Сейчас среди судов общей юрисдикции только полномочия мирового судьи ограничены сроком, определенным в законе субъекта РФ.

«Проект федерального закона... направлен на унификацию правового статуса мировых и федеральных судей, укрепление конституционного принципа независимости мировых судей... Предлагаемые изменения предусматривают, что полномочия мирового судьи не будут ограничены определенным сроком», - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом, согласно проекту закона, срок предельного пребывания в должности мирового судьи предлагается установить на уровне 70 лет.

Отмечается, что сейчас процедура переназначения мирового судьи включает оценку его работы по отправлению правосудия законодательным органом власти субъекта РФ. Исключение из закона процедуры переназначения обеспечит беспристрастность мирового судьи, говорится в документе.

Кроме того, мировые судьи сохранят свои полномочия до истечения срока, на который они были назначены. Таким образом, изменения не приостановят работу судебных участков, будут способствовать повышению качества и оперативности отправления правосудия.