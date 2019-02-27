Общество

Выездную диспансеризацию смогут пройти псковичи на следующей неделе рядом с «Лентой» на Запсковье

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» на следующей неделе проведет выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, мобильный ФАП (автобус гос. номер В 862 КР 60) будет работать на территории «Ленты (ул. Труда, 54) с 4 по 7 марта и с 11 по 15 марта. Время работы — с 10 до 14 часов.

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя: опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального давления, измерение внутриглазного давления; ЭКГ, выдачу направления на анализы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Телефон отделения профилактики 53-62-14.

Добавим, диспансеризацию также можно пройти и в городских поликлиниках.

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры работающих и неработающих граждан, а также учащихся дневной формы обучения. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, в зависимости от возраста, включают в себя консультации врачей, ЭКГ, определение уровня глюкозы крови, общего холестерина, определение внутриглазного давления и другие.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности, или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.

Диспансеризация проводится начиная с возраста 21 года.

В 2019 году проводится диспансеризация родившимся в:

1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920 году.

В 2019 году проводятся профилактические осмотры родившимся в:

2001, 2000, 1999, 1997, 1996, 1994, 1993, 1991, 1990, 1988, 1987, 1985, 1984, 1982, 1981, 1979, 1978, 1976, 1975, 1973, 1972, 1945, 1943, 1942, 1940, 1939, 1937, 1936, 1934, 1933, 1931, 1930, 1928, 1927, 1925, 1924, 1922, 1921 году.

Вы можете пройти диспансеризацию и профилактический осмотр обратившись: к участковому терапевту; врачу общей практики; в отделение профилактики. Все обследования проводятся бесплатно.

Вы можете пройти диспансеризацию и профилактические осмотры предварительно согласовав дату и время их проведения по телефону:

66-53-50-отделение профилактики ( ул.Кузнецкая, 19);

57-33-66-отделение профилактики ( ул.Коммунальная, д.23);

53-62-14-отделение профилактики ( ул.Индустриальная, д.8);

53-49-42-приемная, факс.

Полезная информация:

Поликлиника № 1

г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19

- регистратура, вызов врача на дом: 66-53-57. 66-53-58

- предварительная запись: 66-53-54

- отделение профилактики: 66-53-29. 66-53-50

- секретарь (кабинет № 70): 66-53-52

- заместитель главного врача: 66-53-53

Поликлиника № 2

г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23

- регистратура, вызов врача на дом: 56-96-98, 56-78-15

- предварительная запись: 56-14-41

секретарь (кабинет № 46): 56-58-32

заместитель главного врача: 56-32-01

Поликлиника № 3

- регистратура: 53-33-88

- вызов врача на дом: 53-29-46

- предварительная запись: 53-22-61

- секретарь (кабинет 85): 53-49-42

- заместитель главного врача: 53-31-08

Все замечания и предложения по работе поликлиники можно направлять по телефону/факсу 8(8112) 53-49-42. Электронная почта: pskgp3@zdrav.pskov.ru. Сайт поликлиники: http://polic3.ru.