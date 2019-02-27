Выездную диспансеризацию смогут пройти псковичи на следующей неделе рядом с «Лентой» на Запсковье

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» на следующей неделе проведет выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, мобильный ФАП (автобус гос. номер В 862 КР 60) будет работать на территории «Ленты (ул. Труда, 54) с 4 по 7 марта и с 11 по 15 марта. Время работы — с 10 до 14 часов.
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя: опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального давления, измерение внутриглазного давления; ЭКГ, выдачу направления на анализы.
Телефон приемной главного врача 53-49-42.
Телефон отделения профилактики 53-62-14.
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры работающих и неработающих граждан, а также учащихся дневной формы обучения. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, в зависимости от возраста, включают в себя консультации врачей, ЭКГ, определение уровня глюкозы крови, общего холестерина, определение внутриглазного давления и другие.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности, или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Диспансеризация проводится начиная с возраста 21 года.
В 2019 году проводится диспансеризация родившимся в:
1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920 году.
В 2019 году проводятся профилактические осмотры родившимся в:
2001, 2000, 1999, 1997, 1996, 1994, 1993, 1991, 1990, 1988, 1987, 1985, 1984, 1982, 1981, 1979, 1978, 1976, 1975, 1973, 1972, 1945, 1943, 1942, 1940, 1939, 1937, 1936, 1934, 1933, 1931, 1930, 1928, 1927, 1925, 1924, 1922, 1921 году.
Вы можете пройти диспансеризацию и профилактический осмотр обратившись: к участковому терапевту; врачу общей практики; в отделение профилактики. Все обследования проводятся бесплатно.
Вы можете пройти диспансеризацию и профилактические осмотры предварительно согласовав дату и время их проведения по телефону:
Поликлиника № 1
г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19
- регистратура, вызов врача на дом: 66-53-57. 66-53-58
- предварительная запись: 66-53-54
- отделение профилактики: 66-53-29. 66-53-50
- секретарь (кабинет № 70): 66-53-52
- заместитель главного врача: 66-53-53
Поликлиника № 2
г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23
- регистратура, вызов врача на дом: 56-96-98, 56-78-15
- предварительная запись: 56-14-41
секретарь (кабинет № 46): 56-58-32
заместитель главного врача: 56-32-01
Поликлиника № 3
- регистратура: 53-33-88
- вызов врача на дом: 53-29-46
- предварительная запись: 53-22-61
- секретарь (кабинет 85): 53-49-42
- заместитель главного врача: 53-31-08
Все замечания и предложения по работе поликлиники можно направлять по телефону/факсу 8(8112) 53-49-42. Электронная почта: pskgp3@zdrav.pskov.ru. Сайт поликлиники: http://polic3.ru.