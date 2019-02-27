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В Пскове открылась детская выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана

В псковском областном доме детства и юношества «Радуга» (Ольгинская наб., 2) начала работу областная детская выставка творческих работ, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Выставка организована в целях сохранения исторической памяти о войне в Афганистане и формирования патриотического сознания подрастающего поколения на примере героических подвигов воинов-интернационалистов.

Основная тематика рисунков и литературных работ - образы защитников Отечества, принимавших участие в боевых действиях в республике Афганистан, их подвиги, сцены боя, портреты героев.

На выставке представлено более 150 детских рисунков, выполненных в различной технике: акварель, батик, карандаш, пастель.

Выставка продлится до 18 марта. По вопросам посещения выставки просьба обращаться по тел. 8 (8112) 29-81-50, моб. 89113562207 - Вера Аркадьевна Андреевна, заведующая сектором.