Общество

2-3 марта будет дан старт второму сезону профсоюзного проекта «Танцетерапия»

2-3 марта на базе санатория «Голубые озера» (Невельский район Псковской области) будет дан старт второму сезону профсоюзного проекта «Танцетерапия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профсоюзе.

Первой командой - участницей выездной репетиции станет сборная представителей профсоюза работников народного образования из Локнянского района. Затем с 16 по 17 марта в реализацию проекта включатся группы от профсоюза работников государственных учреждений из Порхова и Пскова. «На первых выездных репетициях группы будут разучивать бальные танцы, индийские танцы и также мы взяли такое танцевальное направление, как «кабаре». Как и в первом сезоне, сначала состоится полуфинал - его мы планируем провести 1 мая. В июне вышедшие в финал команды поедут на следующие выездные репетиции и встретятся уже на итоговом этапе второго сезона «Танцетерапии», - рассказала руководитель проекта Анастасия Мелещенко.

Добавим, что в рамках проекта «Танцетерапия» для каждой группы уже традиционно будут организованы не только танцевальные занятия, но и мастер-классы по созданию определенных элементов костюма, соответствующего выбранному танцевальному направлению. Также участники проекта будут иметь возможность обсудить друг с другом важные вопросы профсоюзной тематики.

Добавим, что одновременно со стартом второго сезона «Танцетерапии» начался предварительный набор участников третьего сезона, старт которого намечен на осень 2019 года. Дополнительную информацию о проекте «Танцетерапия» и возможности участия в нем члены профсоюзов могут получить по телефону: (8112) 72-85-03.