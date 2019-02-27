Общество

Продолжается первый этап конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных»

1 января псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, 48) объявила международный творческий конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных», приуроченный к международным Ганзейским дням нового времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Партнерами проекта выступают псковская областная универсальная научная библиотека (Российская Федерация), консульство Латвийской Республики в Пскове и псковская канцелярия генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге.

В проект приглашаются дети и подростки в возрасте 12 – 17 лет – учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники школ искусств и детских художественных школ, а также члены детских творческих и художественных объединений, действующих на базе библиотек городов, входивших в Ганзейский Союз старого времени или активно участвующих в Ганзе нового времени.

Организаторы проекта предлагают представить разносторонний образ Ганзы через рисунки и сочинения к ним.

Конкурс ставит своей целью сближение жителей приграничных территорий Латвии, Эстонии, Беларуси и Псковской области посредством вовлечения юного поколения в процесс художественного творчества.

Подробнее о конкурсе здесь

Напоминаем, что 1 этап: 1 января – 31 марта - участники представляют в национальное жюри своего города-партнера проекта (центральную городскую библиотеку) рисунок и сочинение на родном языке (а также копию сочинения в переводе на английский / русский языки). Из всех представленных работ отбираются 3 лучшие в номинациях «Рисунок» и «Сочинение на тему рисунка».

Дополнительную информацию по участию можно получить от координаторов проекта:

Наталья Митрофанова, заведующая Международным центром, e-mail: ovs@pskovlib.ru;

Светлана Гаврилова (английский язык), e-mail: inostr@pskovlib.ru.