Общество

В псковском ООО УК «Жилсервис» создана профсоюзная организация

В псковском ООО УК «Жилсервис» состоялось собрание трудового коллектива по вопросу создания профсоюзной организации. По информации председателя псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова, участникам собрания была представлена презентация о работе отраслевого профсоюза и его центрального комитета, псковского облсовпрофа и ФНПР. Председатель обкома профсоюза жизнеобеспечения также остановился на программах санаторно-курортного оздоровления членов профсоюзов, специальной оценке труда, услугах гидрохимической лаборатории областного профсоюзного объединения, работе проводимой по заключению регионального отраслевого соглашения.

По итогам собрания коллектив принял решение создать первичную профсоюзную организацию, которая встала на централизованный учет в псковскую областную общественную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Председателем профсоюзной организации единогласно была избрана работник предприятия Ирина Потапова. Профсоюзный комитет выбран в составе трех человек.

«На ближайший период перед нами стоит задача увеличения численности организации, работа в рамках коллективно-договорной кампании, развитие социального партнёрства, проведение совместных обучающих семинаров для профсоюзного актива при участии областной организации. Мы рады, что наша профсоюзная семья крепнет. Особенно приятно, что мы нашли абсолютное понимание руководителем предприятия Николаем Таратыновым. Руководитель полностью поддерживают профсоюз и готов оказать посильную помощь в работе организации. Уверен, что у нас получится реализовать всё, что намечено. Выбранный профсоюзный комитет уже направил в наш адрес списки работников, которые хотели бы поехать на экскурсии и семинары, организованные профсоюзом», — сообщил Игорь Иванов.