Общество

Международный день спички отмечается сегодня

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся, сообщает портал calend.ru. Спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в повседневном обиходе как удобный и дешевый способ добывания огня.

В древности добыть огонь было весьма сложным делом – его добывали трением или высеканием, и даже после изобретения огнива, которое получило повсеместное распространение в средние века, его разжигание требовало немало усилий и определенной сноровки, поскольку высекание искры было в данном «аппарате» самым неприятным моментом. И лишь потом кто-то придумал помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу. Потом эту ртутную головку прижимали к труту, она моментально вспыхивала. От нее занималась огнем и вся лучинка. Так появились первые спички, которые и стали объектом внимания химиков – многие из них занимались их совершенствованием, стараясь сделать их более удобными и безопасными.

В России выпуск фосфорных спичек начался примерно в 1830-х годах, но документальных подтверждений этому не сохранилось. Достоверно известно, что к 1848 году в нашей стране уже работало более 30 спичечных мануфактур. Но вышедший в том же году закон, разрешающий производство спичек только в Санкт-Петербурге и Москве и ограничивающий розничную продажу спичек, свел все производство на нет. И лишь через 20 лет было вновь разрешено «повсеместно, как в Империи, так и в Царстве Польском производить выделку фосфорных спичек». Тогда же началась и постепенная механизация спичечного производства. Так, к 1913 году в России действовало 251 зарегистрированное производство безопасных спичек. Причем большинство спичечных фабрик было оснащено механическими станками, работавшими в основном от паровых машин.



Но в связи с последующими революционными событиями, последствиями войн и разрухи, производство спичек в России неуклонно снижалось. Лишь к началу 1940-х годов, после проведенной реконструкции фабрик, началось возрождение спичечного производства, и страна даже стала экспортировать спички в коммерческих масштабах. Но разрушения во время Великой Отечественной войны свели эти усилия на нет - лишь к середине 1960-х спичечный кризис в стране был в основном ликвидирован. Однако уже в 1990-е годы в условиях рыночной экономики производство спичек в России вновь пришло в упадок, чему способствовало и массовое производство одноразовых дешевых зажигалок. Сегодня лишь немногим спичечным производствам удалось выжить и развиваться в современных условиях.



В России слово «спичка» произошло от старорусского слова «спица» (заостренная деревянная палочка). Первоначально для обозначения спичек в современном понимании использовалось словосочетание «зажигательные (или самогарные) спички», но со временем первое слово стало опускаться, а потом и вовсе исчезло из обихода.