18 улицам Пскова планируют присвоить названия. Проект решения Псковской городской Думы «О присвоении названия улицам, расположенным на территории муниципального образования "Город Псков"» публикован на официальном сайте города.
В частности, предлагается присвоить названия улицам, согласно следующему перечню:
1) Улице, идущей с севера на юг, с запада от новой пробивки ул. Трояновского - ул. Виноградова;
2) Улице, идущей с севера на юг, с востока от новой пробивки ул. Трояновского - ул. Изюмова;
3) Улице, идущей с юга на север и заканчивающейся у земельного участка КН 60:27:0200102:4 - ул. Золотцева;
4) Улице, идущей с запада на восток и начинающейся в 70 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:242 - ул. Лебедева;
5) Улице, идущей с запада на восток и начинающейся в 70 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:172 - ул. Травина;
6) Улице, идущей с запада на восток и начинающейся в 70 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:215 - ул. Малякова;
7) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 70 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Гейченко;
8) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 240 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Яхонтова;
9) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 500 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 400 метрах от Векшинского ручья - ул. Перова;
10) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 320 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Котлинского;
11) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 430 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Толбухина;
12) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 470 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Нечаева;
13) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 630 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Маймина;
14) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 720 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 100 метрах от Векшинского ручья - ул. Зурова;
15) Улице, идущей с запада на восток, заканчивающейся в 150 метрах от земельного участка КН 60:18:0193001:73 - ул. Краснопевцева;
16) Улице, идущей с запада на восток, заканчивающейся в 100 метрах от земельного участка КН 60:18:0193001:73 - ул. Гусева;
17) Улице, идущей с запада на восток, заканчивающейся в 180 метрах от земельного участка КН 60:18:0193001:73 - ул. Тынянова;
18) Улице, идущей с запада на восток, заканчивающейся в 230 метрах от земельного участка КН 60:18:0193001:73 - ул. Каверина.