Общество

18 улицам Пскова планируют присвоить названия

18 улицам Пскова планируют присвоить названия. Проект решения Псковской городской Думы «О присвоении названия улицам, расположенным на территории муниципального образования "Город Псков"» публикован на официальном сайте города.

В частности, предлагается присвоить названия улицам, согласно следующему перечню:

1) Улице, идущей с севера на юг, с запада от новой пробивки ул. Трояновского - ул. Виноградова;

2) Улице, идущей с севера на юг, с востока от новой пробивки ул. Трояновского - ул. Изюмова;

3) Улице, идущей с юга на север и заканчивающейся у земельного участка КН 60:27:0200102:4 - ул. Золотцева;

4) Улице, идущей с запада на восток и начинающейся в 70 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:242 - ул. Лебедева;

5) Улице, идущей с запада на восток и начинающейся в 70 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:172 - ул. Травина;

6) Улице, идущей с запада на восток и начинающейся в 70 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:215 - ул. Малякова;

7) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 70 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Гейченко;

8) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 240 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Яхонтова;

9) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 500 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 400 метрах от Векшинского ручья - ул. Перова;

10) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 320 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Котлинского;

11) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 430 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Толбухина;

12) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 470 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Нечаева;

13) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 630 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 50 метрах от Векшинского ручья - ул. Маймина;

14) Улице, идущей с запада на восток, начинающейся в 720 метрах от земельного участка КН 60:27:0200205:243 и в 100 метрах от Векшинского ручья - ул. Зурова;

15) Улице, идущей с запада на восток, заканчивающейся в 150 метрах от земельного участка КН 60:18:0193001:73 - ул. Краснопевцева;

16) Улице, идущей с запада на восток, заканчивающейся в 100 метрах от земельного участка КН 60:18:0193001:73 - ул. Гусева;

17) Улице, идущей с запада на восток, заканчивающейся в 180 метрах от земельного участка КН 60:18:0193001:73 - ул. Тынянова;

18) Улице, идущей с запада на восток, заканчивающейся в 230 метрах от земельного участка КН 60:18:0193001:73 - ул. Каверина.