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Александр Козловский о поддержке бизнеса, «мусорной» реформе и территориальном общественном самоуправлении

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 1 марта. Гость студии - депутат Государственной думы РФ Александр Козловский. Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, обсудил с ним обращение президента к Федеральному собранию, поддержку бизнеса и «мусорную» реформу. Отдельной темой стало создание территориального общественного самоуправления.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Собственной персоной». Меня зовут Максим Костиков. Сегодня у нас в программе собственной персоной Александр Николаевич Козловский, депутат Государственной Думы. Здравствуйте Александр Николаевич.

Александр Козловский: Здравствуйте.

Максим Костиков: На минувшей неделе состоялось обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Я знаю, что вы естественно тоже принимали участие, как депутат Государственной Думы от нашего региона, давайте поговорим об этом событии. Не секрет, что для нашей страны послание президента является не просто обращением к парламенту, а по сути является неким программным стратегическим планом развития всех органов государственной власти на целый год. То есть это установка и для парламентариев, и для правительства, и для исполнительной и законодательной власти в регионах. Какие бы вы выделили, на ваш взгляд, главные принципиальные позиции в этом году в послании президента?

Александр Козловский: Конечно, уже прошло достаточное время для того чтобы проанализировать послание, и все, наверное, заметили, что оно носило социальный характер. Это, мне кажется, важный посыл - на сегодняшний день есть абсолютное понимание того, что необходимо в первую очередь заниматься проблемами людей, и внутренняя политика выходит на первый план. Конечно, это не исключает внешнюю политику, внешние отношения и внешнее позиционирование России. От этого, конечно, тоже многое зависит для наших граждан и для нашей экономики. Было заметно, что Владимир Владимирович Путин уделяет решению непосредственно внутренних проблем особое внимание.

Максим Костиков: Многие отметили, что если прошлое послание было ориентированным во вне — демонстрировались кадры нашей военной мощи, говорилось о достижениях военно-промышленного комплекса, то в этот раз получилось социально ориентированное послание с такими тезисами как народосбережение, приоритеты в здравоохранении, программа «Земский доктор», модернизация ФАПов, борьба с онкологией. Насколько это все действительно актуально? Насколько, на ваш взгляд, администрация президента и сам президент понимают, слышат проблемы таких регионов как наш.

Александр Козловский: Во-первых, нужно понимать, что послание президента готовилось достаточно долгое время и, конечно, проблемы формировались и на основе работы депутатов, и на основе работы правительства в регионах. Брались актуальные проблемы, и на основе них мы уже услышали эти посылы. Очень важно отметить, что для Псковской области тематика по усыновлению или по налаживанию жизни на сельских территориях очень актуальна. У нас большое количество сельских населенных пунктов, и, конечно, до сегодняшнего момента этому уделялось недостаточно внимания. Мы видим хорошие федеральные дороги, мы видим, что дороги ремонтируются в столице, но стоит выехать за пределы Пскова - уже в Псковском районе или другом мы видим, что дороги находятся в не самом лучшем состоянии, если мягко сказать. В своем выступлении президент как раз и говорил о том, что необходимо проводить все мероприятия, чтобы наладить комфортную жизнь непосредственно на сельских территориях: продолжить восстанавливать Дома культуры, заняться здравоохранением, оказывать помощь по поиску специалистов в образовании, врачей, обустраивать их жизнь на селе. Это и финансовая поддержка, чтобы туда могли переехать и молодые, и состоявшиеся специалисты. Я думаю, что это верный посыл для региональных властей, потому что нужно использовать федеральную, региональную поддержку, и это будет уже существенный вклад в развитие сельских территорий. Для Псковской области это очень актуальное направление. Мы понимаем, что территория живет, пока живут населенные пункты, а населенные пункты живут, когда там есть определенная инфраструктура.

Максим Костиков: Многие оппоненты действующей власти, в том числе и партии «Единая Россия», которую вы представляете, говорят о том, что все социально ориентированные тезисы послания: помощь многодетным, молодежи, пенсионерам, весь вот этот набор социальных благ, которые обозначил президент — это все реакция на падение рейтингов власти, лично президента и партии «Единая Россия». Социологи отмечают, что после пенсионной и мусорной реформы рейтинги действующей власти значительно снизились. Согласны ли вы с этим утверждением? Насколько на самом деле при подготовке этого обращения учитывалось движение маятника общественных настроений?

Александр Козловский: Отдельные личности, партии умеют жонглировать цифрами. Конечно, можно все привязать, другое дело, что в 2016 году были избраны депутаты Государственной Думы, нам сразу была дана настройка на работу в регионах: мы должны были собирать информацию по проблемным вопросам. У нас сейчас налажено взаимодействие с правительством, и через правительство эти проблемные вопросы доходят до президента, через администрацию президента, с которой мы тоже общаемся. Обсуждаются те вопросы, которые действительно волнуют людей. Тенденция взаимодействия с людьми, с активной частью населения, идет по всем направлениям. Вот то направление, которое на сегодняшний день выделяет наш президент — организация территориального общественного самоуправления — это же его посыл наладить общение с людьми, чтобы цифры были доведены до определенного уровня. Мне кажется, что это планомерная работа, которой занимается и президент, и мы, и правительство. И региональные власти должны тоже этим заниматься. Это планомерная работа и из этой работы вытекают те вопросы, которыми нужно реально заниматься.

Максим Костиков: То есть это плод анализа общественных настроений, анализа реальной проблематики, которая выражается в тех пунктах послания, о которых мы говорим.

Александр Козловский: Здесь хотелось бы отметить, что мы идем по решению проблем поступательным путем. Я до депутатства был руководителем производственного предприятия. Я прекрасно понимаю, что невозможно одновременно решать 100 проблем. Во-первых,не хватит ресурсов, да и сил. Постепенно решая одну задачу за другой, мы получаем конкретный результат. На сегодняшний день мы подошли к тому, что необходимо решать первоочередные задачи, которые были обозначены в послании президента. Конечно, это и здравоохранение, и восстановление сельских территорий и их инфраструктуры. Это проблемы с образованием, которые тоже имеют место быть, и кадровые проблемы, с которыми мы сталкиваемся непосредственно в Псковской области.

Максим Костиков: И еще один момент, про который говорят скептики, — о том, что все эти благостные посылы и все эти тезисы, связанные с улучшением социально-экономического положения населения, могут лечь на плечи регионов. Не секрет, что львиная доля тех же майских указов президента упала на регионы, и им достаточно сложно тянуть эту ношу. Особенно таким, как наш, потому что эти средства они не могут потратить на какие-то другие вещи, в том числе на инфраструктурные проекты, потому что обязаны выполнять те социальные обязательства, которые им предписаны по майским указам. Есть опасения относительно и тех нововведений, которые были в федеральном послании. Не получится ли опять так, что за все хорошее должны будут опять отвечать региональные бюджеты?

Александр Козловский: То, что за эту работу будут отвечать регионы, в том числе мы с вами, услышали. Конечно, здесь будет непосредственная ответственность регионов, и они не могут быть выключены из этой работы. Потому что не работники министерств будут претворять в жизнь эти указы на местах. Мы же абсолютно понимаем, что это должен делать губернатор — в Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников, и он сейчас этим занимается. То, что касается поиска средств и финансирования на реализацию этих задач — это тоже будет ложиться на плечи губернатора. На сегодняшний день есть программа, и мы видим, что Михаил Юрьевич Ведерников, например, в последнее время очень часто находится в Москве. Потому что выбивает те деньги, которые необходимы для реализации тех задач, которые перед ним поставил президент, и это правильная реакция на послание президента. Поэтому здесь, конечно, предстоит большая работа непосредственно региональных властей. Это, в том числе, ляжет на региональные бюджеты, но и федеральные средства, конечно, будут вливаться, и сами мы должны продолжать эту работу по пополнению бюджета. Не стоит надеяться только на федеральные деньги. Мы должны учиться и дальше продолжать зарабатывать эти деньги, как раз на социальные обязательства перед жителями Псковской области.

Максим Костиков: Владимир Путин достаточно четко, жестко и, я бы сказал, конкретно сказал о том, что хватит «кошмарить» бизнес. Он сказал о том, что недопустимо, чтобы предприниматели постоянно были под дамокловым мечом административного и уголовного преследования, и о том, что, к сожалению, эта практика существует. Я напомню, что высшие руководители нашей страны говорят об этом не первый год. И Дмитрий Медведев об этом в свое время говорил, и фактически то же самое обозначил президент Путин. Тем не менее, проблема эта очень актуальная, и остается, на мой взгляд, вообще не решенной даже в каком-то минимальном объеме. Мы наблюдаем это прямо здесь — в Псковской области, когда представители, особенно, федеральных структур, непосредственно подчиненных президенту, продолжают сплошь и рядом «кошмарить» бизнес, мучают бесконечными проверками, надзорами, контролями. Об этом сегодня пишут очень многие журналисты, блогеры. Вот такой разрыв, с одной стороны, - абсолютно правильный и разумный посыл, с другой -совершенно иная реальность на местах. В Псковской области масса примеров, я могу приводить их очень долго. Вы как руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей, как представитель движения «Свое» об этом знаете не хуже. Вчера разговаривал с известным предпринимателем Игорем Николаевичем Савицким. У него там сейчас и трудовая, и налоговая инспекция...

Александр Козловский: Максим Эдуардович, я понимаю ваш вопрос. Во-первых, ясен посыл. Как в недавнем прошлом производственник, руководитель я понимаю, насколько негативно это накладывается на работу предприятий, которые всегда находятся под прессингом контрольных, фискальных органов. И действительно Владимир Владимирович Путин дал поручение, чтобы эту ситуацию изменить, потому что он видит этот посыл, он видит это напряжение и дает этот необходимый посыл. С другой стороны, здесь тоже должна быть ответственность бизнеса, потому что я тоже понимаю, что времена меняются, значит, уже меняются условия, и бизнесмен тоже обязан выполнять свои обязательства. Он должен работать «в чистую», должен платить налоги, потому что, опять же, из этих налогов областной бюджет, федеральный бюджет формируется. Он выполняет обязательства перед теми же гражданами, которые на сегодняшний день являются заложниками этой ситуации. Поэтому здесь не должно быть этого напряжения, необходимо его снять. Контрольные и фискальные органы должны быть помощником. Действительно, на примере Запада мы тоже должны научиться, чтобы эти органы были некими помощниками. Например, на стадии открытия бизнеса они должны оказывать помощь и поддержку, разъяснять условия законодательства, условия работ для того, чтобы предприниматель не нарушал эти правила. И там, конечно, переходят (и мы, наверное, должны переходить) на такие цифровые моменты, которые связаны с автоматизированием системы бухгалтерского учета, и тогда коллизий с каждым разом будет все меньше и меньше.

Максим Костиков: Это все прекрасно, особенно на Западе, но вот у нас наша организация получила за месяц 20 предупреждений и предписание от Роскомнадзора. Это больше, чем за 20 лет существования нашей организации. Вот это пример того, как расходятся слова руководителей страны с реальностью. Поэтому все это очень здорово, но хотелось, чтобы депутаты, в том числе Государственной Думы, которые представляют там наш регион, тем более занимаются поддержкой предпринимательства, следили за этой ситуацией, чтобы слова президента до чиновников доходили. У нас, к сожалению, в стране большая проблема - разрыв между какими-то разумными здравыми вещами, которые артикулируют федеральные власти, и их реализацией местах. Вы же прекрасно знаете, сколько случаев, так называемых перегибов на местах.

Александр Козловский: В ближайшее время у нас будет съезд РСПП в Псковской области, и на этом съезде будут организованы круглые столы. Один из круглых столов, который мы планируем провести, как раз будет между администрацией региона и предпринимателями, руководителями предприятий. Хотим поговорить о проблемных вопросах, которые на сегодняшний день мешают вести бизнес.

Максим Костиков: Это очень здорово.

Александр Козловский: Да вот это как раз-таки та работа, которую должен проводить и депутат Государственной Думы. У меня на сегодняшний день есть возможность на площадке РСПП это делать, но, в принципе, это можно делать и в других видах. Конечно же, я должен сказать, что я выступаю за то, чтобы эти отношения наладить, чтобы была гармония. Мы же тоже пониманием, что бесконечно бизнес прессовать невозможно, потому что кто-то должен зарабатывать деньги, и им необходимо создать условия. И чем регион будет привлекательнее, тем больше бизнесменов здесь осядут и будут работать на благо нашей региональной экономики. Поэтому в этом направлении мы проводим работу. Не надо забывать, что послание прошло несколько дней назад, и реакция, думаю, последует в течение нескольких недель, и мы почувствуем это на себе.

Максим Костиков: Хорошо, будем наблюдать, будем следить за ситуацией. Дай Бог, и до регионов докатится эта волна, и чиновники наконец-то прислушаются, потому что они иногда забывают, что налогоплательщики их содержат. Думаю вам, как руководителю предприятия с большим стажем, это хорошо известно. Вы сказали про грядущий съезд РСПП в Псковской области, насколько сегодня вообще, на ваш взгляд, работает механизм консолидации усилий предпринимателей? Насколько выстроен диалог между Союзом предпринимателей и региональной властью, слышат ли предпринимателей, есть ли нормальная коммуникация, как выстроены отношения с федеральным структурами? Они прислушиваются к позиции РСПП?

Александр Козловский: В ближайшее время будет проходить съезд РСПП, но это не значит, что работа нашей организации в том и состоит, чтобы провести съезд и забыть. Нет, конечно, интерес предпринимательского сообщества в приоритете, во-первых, у нас не одна организация, которая представляет предпринимателей. У нас есть и Торгово-промышленная палата, «Опора» и «Деловая Россия». И мы, кстати, всех коллег пригласили к нам, чтобы они поучаствовали и в круглых столах, и в пленарных заседаниях, надеюсь, будет присутствовать и Михаил Юрьевич Ведерников для того, чтобы пообщаться с бизнесменами, наверное, в первую очередь услышать о тех проблемах, которые, возможно, есть у них, дать какие-то поручения, понять, на что обратить внимание. Ну а то, что на сегодняшний день администрация старается в регионе наладить эти взаимоотношения, - это абсолютная правда. И многие федеральные программы поддержки бизнеса заводятся непосредственно в регион, проходят там множество подписаний, соглашений с министерствами, с различными ассоциациями, которые представляют бизнесменов, для того, чтобы привлечь их для работы непосредственно на территории Псковской области. Потому что, как мы уже с вами говорили, нам необходимо усиливать и выстраивать свою экономику, и здесь проводится большая работа. Но я еще раз хотел бы отметить, что те майские указы, которые направлены на поднятие экономики Российской Федерации, и те федеральные средства, которые заложены на это, начинают только сейчас потихонечку поступать в регионы. И наша задача - не только следить за тем, чтобы они поступали в необходимом количестве, но и оказывать ту же помощь и поддержку. Но здесь необходима активная позиция самого предпринимательского сообщества, потому что без их проектов эти деньги работать не будут, поэтому необходимы новые проекты. Возможно, необходимы новые инвесторы. Но в первую очередь, я всегда говорю, нужно использовать потенциал тех людей, которые уже здесь работают, которые работают на действующих предприятиях, искать именно там те инвестиционные проекты, которые помогут развить существующие предприятия, потому что открыть новое предприятие достаточно сложно и не всегда эффективно. Часто основная работа проходит в других регионах, а у нас происходит какая-то дежурная сборка. Вроде как предприятие есть, а налогов платится недостаточно. Существующие предприятия, которые здесь работают и зарекомендовали себя крепкими предприятиями, вот им, мне кажется, необходимо в первую очередь оказывать помощь и поддержку, но не забывая о тех инвесторах, которые могут придти извне в том числе.

Максим Костиков: А у нас в политике действующей администрации и прошлой в целом приоритет на привлечение инвесторов извне или на оказание поддержки своим псковским предпринимателям и промышленникам, которые здесь уже давно работают и которым нужна либо какая-то административная поддержка, либо какие-то налоговые льготы?

Александр Козлловский: Работа в направлении привлечения инвесторов извнедолжна идти. Но даже в своих разговорах и взаимодействиях Салагаева Нинель Александровна, которая отвечает за этот курс, за развитие экономики и промышленности, сельского хозяйства, все время подчеркивает, что необходимо искать возможности поддержки и развития уже существующих предприятий и существующих мощностей. Мне кажется, есть абсолютное понимание того, что те, кто себя зарекомендовал, кто что-то уже сделал здесь в регионе, - более надежные партнеры.

Максим Костиков: Продолжаем тему региональных экономических проектов, взаимодействия власти и бизнеса. Не так давно делегация Псковской области побывала на Сочинском инвестиционном промышленном форуме. Там был подписан целый ряд соглашений. Насколько, на ваш взгляд, эффективно участите региона в подобных форумах и мероприятиях? Что дают нашей экономике эти соглашения?

Александр Козловский: Соглашения, которые подписываются на таких форумах, мне кажется, - это та необходимая работа, которую мы должны просто делать. Форумы - это площадки для представления региона на внутреннем и внешнем рынке инвестиций, и здесь, конечно, участие Псковской области просто обязательно. То, что там удается подписывать соглашения, - это тоже очень здорово. Я знаю, там были подписаны определенные соглашения, в том числе с компанией «Титан» о сотрудничестве, взаимодействии и инвестициях в регион. Мне кажется, это та возможность, которую мы должны использовать, и Михаил Юрьевич Ведкерников в полной мере их использует. Это контакты с профильными министерствами, потому что оббегать даже в Москве всех министров невозможно, а там они сконцентрированы в одном здании, эти контакты с министрами, замминистрами, эти круглые столы, возможность переговорить в кулуарах о проблемах региона и договориться о помощи региону - это как раз и есть те реальные дела, которые мы должны делать, и в первую очередь, администрация Псковской области.

Максим Костиков: Давайте вернемся к тому, с чего начинали, с Федерального послания президента. Еще одна очень важная тема, которая была затронута президентом, - это так называемая «мусорная реформа». Знаю, что сегодня депутаты областного Собрания на «парламентском часе» тоже обсуждают эту тему. Президент сказал, что «мусорная реформа» не должна ограничиваться только повышением тарифов, а она должна реализовывать те цели и задачи, которые в нее были вложены изначально. Однако, по мнению многих наблюдателей, в том числе в Псковской области, пока реформа буксует, есть много ошибок, каких-то проблем. Есть недовольство населения, которому уже пришлось платить больше, а какого-то особого эффекта от этой реформы люди не увидели. Естественно, это все вызывает определенное недовольство и даже увеличивает протестные настроения. Я знаю, что вы накануне нашей встречи объезжали районы Псковской области как всегда во время своей недели работы в регионе. Какова ситуация, что люди говорят, как работает «мусорная реформа»?

Александр Козловский: С проблемами сбора и утилизации твердых коммунальных отходов я сталкиваюсь сейчас не только в Псковской области. В связи со своей новой партийной нагрузкой являюсь руководителем Межрегионального координационного совета партии (МКС) по Северо-Западному федеральному округу, посещаю многие регионы, и могу сказать, что ситуация достаточно остро стоит в не только в регионах СЗФО. Коллеги из других федеральных округов говорят то же самое. Первое, в Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников начал заниматься реформой раньше других. Создана рабочая группа, куда входят депутаты областного Собрания, общественники, экспертное сообщество. Есть вопросы, есть проблемы, которые необходимо решать, но мусорного коллапса, как в других регионах, в Псковской области удалось избежать, и в дальнейшем, я думаю, мы этого не допустим.

Максим Костиков: То есть у нас не все так плохо, как у других?

Александр Козловский: Абсолютно различные ситуации в регионах. Здесь могу сказать, что Псковская область не без шероховатостей, но проходит этапы «мусорной реформе» гораздо лучше, чем другие регионы. Здесь хочу что отметить, что даже те деньги, которые мы платим - 92 рубля на человека, в среднем по России 110, а по Северо-Западному федеральному округу, я был в регионах, где тариф превышает и 140 рублей. Здесь мы видим, что на 20-25% эти суммы ниже. Еще один момент, вспомните, с чего мы начинали. До этой «мусорной реформы» я проезжал по тем же селам и районам, и я слышал, что мы зарастаем мусором, что у нас проблема с мусором, что у нас возникают стихийные свалки, что мы не можем их убирать, что наши берега рек, озер, леса заполонены пластиковым бутылками, пустыми консервными банками. Реформа выросла из того, что было понимание того, что по-старому мы жить не можем. И сегодня эту проблему можно решить таким образом, то есть наладить сбор этих коммунальных отходов.

Второй этап - очень важный, необходимо, чтобы у нас в регионе появились производственные предприятия, которые будут заниматься переработкой этих коммунальных отходов, чтобы это не происходило по старой схеме: не росли эти свалки, которые потом превращаются в горы мусора. Реформа идет и, конечно, я как депутат и своих коллег из областного Собрания призвал, чтобы они не стояли в стороне от проблемных вопросов, которые будут возникать, потому что, по сути дела мы создаем новую отрасль в Российской Федерации, которая до сегодняшнего момента просто отсутствовала.

Максим Костиков: Буквально сегодня председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на «парламентском часе» сказал, что планируется строительство не мусоросжигательных заводов на территории области, а мусороперерабатывающих комплексов. Как вы считаете правильный ли это путь?

Александр Козловский: Я являюсь сопредседателем экспертного совета, который как раз занимается проблемами промышленности по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов, мы собирали некую статистику и смотрели опыт зарубежных стран, порядка 90-95% мусора можно переработать. На сегодняшний день 100% мусора никто не сжигает. Это не панацея от всего - сжигать мусор не надо, его можно переработать. Первый этап, который мы должны пройти, по переработке этого мусора. Мы должны использовать возможности современных технологий для того, чтобы пустить этот мусор во вторичное перепроизводство. Это правильное направление, и Сергей Грахов как раз об этом и говорил. Еще раз говорю, мусоросжигательные заводы - это не панацея от всего.

Максим Костиков: Еще одна тема, которая связана с вывозом ТКО, которая очень беспокоит людей, особенно людей, социально слабо защищенных, будут ли на эту услугу жилищно-коммунального хозяйства распространяться те льготы, которые имеют люди в целом по услугам ЖКХ? Относятся ли льготы по вывозу ТКО к остальным коммунальным льготам? Люди беспокоятся, обращаются в эфир в том числе и нашей радиостанции. Какими льготами могут воспользоваться люди в этой ситуации?

Александр Козловский: Буквально вчера я был в Бежаницком районе, и эта тема, льгот для социально менее защищенных жителей нашего региона, прозвучала. Конечно, младенец, который только родился, и с него после регистрации и прописки берется та же плата, что и со взрослого человека - это недопустимо. Многодетные семьи или неимущие, малообеспеченные семьи, конечно, я считаю, должны иметь определенную льготу. Поэтому все эти вопросы записаны в моей работе, они являются наиболее приоритетными, и по возвращению из региона мы с моими коллегами будем эти вопросы обсуждать. Будем собирать экспертное сообщество со всех регионов для того, чтобы эту тему обсудить и посмотреть, каким образом можно оказать помощь этим людям.

Максим Костиков: Давайте поговорим о еще одном направлении вашей деятельности, которым вы с недавних пор занимаетесь, я имею ввиду развитие и поддержка ТОС. Это важное направление работы, связанное с той темой, которую мы только что обсуждали. Насколько этот проект реализуется? Как в Псковской области, которая известна своим патриархальным менталитетом, не очень инициативным и активным, эти зерна падают на Псковскую землю?

Александр Козловский: Например, в Воронежской области уже более 1900 ТОСов, а в Псковской области их чуть больше 30. Но тут нужно не забывать, что в Воронеже этим занимаются уже несколько лет - больше пяти, а мы, по сути дела, начали этим заниматься меньше года назад. Еще буквально вчера у нас было всего 2 ТОСа, а сегодня больше 30, и еще несколько десятков возникнут в ближайшее время. Мне кажется, здесь ситуация меняется. Очень важно, что в этом заинтересована и администрация региона, и Михаил Юрьевич Ведерников всегда подчеркивает, что это направление и привлечение активной части населения к вопросам, связанным с территорией проживания людей, очень важно. Об этом говорит и президент. Я, как представитель общероссийской ассоциации движения ТОС в регионе, вижу, что изменения идут положительные, и в ближайшее время мы нагоним наших коллег из других регионов. Самое главное, как говорит Виктор Борисович Кидяев, насколько заинтересована власть в этом сама. Если мы готовы слышать и слушать людей и работать вместе с ними, то здесь это движение продолжится. Люди, которые неравнодушны к своим населенным пунктам и к их благоустройству, заинтересованы в том, чтобы территория развивалась и благоустраивалась, чтобы там появлялись новые объекты, скамеечки, детские площадки, спортивные площадки для молодежи, асфальтовые дорожки, клумбы, цветы, деревья - все это можно делать через движение ТОС, и эту работу необходимо наладить. Здесь две функции: первая - это то, что жители сами могут отдавать предпочтение тому или иному проекту, который необходимо сделать на их территории, и второе - они могут быть самыми лучшими контролерами для той же власти, если мы, например, говорим о качестве выполнения работ подрядчиком, правильно ли они уложили асфальт, побелили стены в подъездах. Такой опыт работы у нас уже есть, работы, которые выполняет подрядчик, не принимаются до того момента, пока представитель ТОСа не поставит свою подпись по качеству выполняемых работ.

Максим Костиков: Это интересно, с учетом того, что сейчас идет большая дискуссия относительно работ подрядчика в городе Пскове, в том числе речь идет об уборке города от снежных завалов и по ремонту улично-дорожной сети. Вы, наверное, знаете, что буквально на прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал весьма жесткую оценку деятельности городских властей и, прямо говоря, попенял главе города Пскова Ивану Цецерскому за недостаточный контроль за работой подрядных организаций, было бы действительно очень интересно, если бы представители ТОСов, жители города те, которые не относятся к системе государственной власти и местного самоуправления, которые представляют интересы жителей, смотрели, как заключаются эти контракты, как принимаются, потому что в городской Думе и в управлении городского хозяйства у нас, оказывается, замечаний никаких и не имели, опять же, потому что там контракт так составлен.

Александр Козловский: Максим Эдуардович, здесь хотел бы сказать следующее: на сегодняшний день депутат городской Думы Елена Полонская от партии «Единая Россия» как раз инициирует на своей территории организацию уже второго ТОСа, цели и задачи которого - контролировать работу управляющих компаний и заниматься благоустройством той территории, которую они будут представлять. Здесь роль партии и депутатов от «Единой России» в том, чтобы быть неким мостиком между исполнительной властью и гражданами. Сейчас создается этот ТОС, и он будет работать вместе с исполнительной властью, в том числе с администрацией города над решением городских проблем.

Максим Костиков: А как к этому относятся главы муниципалитетов? Они же, как правило, люди практического плана – решают задачи так, как им удобно, так, как они привыкли, как им нравится. А тут к ним придут какие-то городские сумасшедшие и будут говорить, что «не надо асфальт в лужи укладывать, мы здесь не хотим парковку, мы хотим здесь клумбу», а у него уже договоренность уже с каким-нибудь бизнесом знакомым.

Александр Козловский: Сегодня у администрации муниципалитетов выбора нет, есть направление, которое обозначил губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, - развивать движение ТОС, привлекать граждан.

Максим Костиков: Ну чиновники же всегда умеют саботировать...

Александр Козловский: Это до определенного момента. Кто не сможет перестроиться, я думаю, не будет вписан в эту систему работы, потому что здесь обоюдная выгода. Вот кто эту выгоду рассмотрит и увидит, тот и будет успешным управленцем на территории. Через это движение ТОС мы можем сделать те необходимые дела, которые мы должны делать. У нас небольшие бюджеты, но мы можем их расходовать более рачительно и делать именно то, что в первую очередь необходимо людям. А еще это и контрольные функции, никогда ни у кого, ни у главы администрации, ни у главы города не будет такого количества заместителей или руководителей комитетов, которые могут быть глазами на реализуемых проектах и проводимых мероприятиях по благоустройству города. А общественность, активная часть населения, всегда могут выступать теми контролерами по приемке работ у подрядных организаций.

Максим Костиков: Честно, положа руку на сердце, вы, когда приезжали в районы и разговаривали с главами, неужели все «на ура» приняли эту идею?

Александр Козловский: Конечно нет, поэтому мы и приезжаем. С одной стороны разъясняем и самым активным людям, какая у них есть возможность, но я лично своей обязанность считаю еще и объяснить именно главам районов пользу этих мероприятий, и что они могут от этого получить, потому что зачастую они рассматривают это как дополнительную нагрузку и ссылаются на то, что у них и так небольшой бюджет, и они знают, как его расходовать. Тем не менее и в районах возникают такие коллизии, когда люди просят поставить лавочку, а вместо лавочки появляется какой-то другой объект. Да, бюджеты небольшие, но мы можем их расходовать более рачительно и делать те объекты, которые нужны людям.

Максим Костиков: Эти 30 ТОСов, про которые вы сказали, в каких муниципалитетах они представлены? Насколько широкая география?

Александр Козловский: География на сегодняшний день не очень широка, это, конечно, Псков, это Остров, Великие Луки, сейчас организован ТОС в Невельском районе, в Великолукском, и другие районы сейчас подхватывают. Думаю, что в ближайшее время все районы будут иметь свои ТОСы. Вообще смысл не в количестве, а в том, что нужно создать такую органичную ситуацию, когда ТОСы будут необходимы и для глав администрации - для исполнительной власти, и для самих жителей. Им будет комфортно работать через эту систему территориального самоуправления вместе с исполнительной властью.

Максим Костиков: Еще одно опасение, которое высказывают представители власти, что это объединение активных и инициативных граждан может быть использовано какими-то политическими организациями, которых власть считает своими оппонентами, противниками, оппозицией. Ведь что такое ТОС - это именно люди неравнодушные, это те, которые болеют за свой район, за свой город, за свою улицу, и всегда этих активных людей выгодно использовать в каких-то политических баталиях, в каких-то выборах, в конфликтах с местной властью. Как объяснить людям, что они должны решать проблемы местного значения, а не заниматься политикой и не ходить под партийными флагами.

Александр Козловский: Многие действительно считают, что мы открываем некий ящик Пандоры, и потом будет какое-то воздействие. Вообще он уже открыт, поэтому здесь у глав и администрации выбора нет. Они должны начать работать с этой активной частью населения, и, к сожалению, мы не сможем избежать ситуаций, что эти объединения будут вовлечены в том числе и в политическую деятельность. Мы не должны забывать, что это активная часть населения, пусть начинают взаимодействие, пусть они собирают их на свою сторону, пусть ведут диалог. Я еще раз повторюсь, из противников они должны превратиться в их помощников, и такая работа, например, уже налажена в Великих Луках. Все сначала сопротивлялись и не понимали, и депутаты не понимали, как работать с общественными помощниками главы города, а сегодня их там 357 человек - это целая армия, и все они активные люди. Сегодня каждый депутат отвечает за 30 общественных помощников, он вынужден работать на территории, он их выслушивает, он является мостиком между людьми, которые живут на территории, и главой администрации, главой города. Здесь уже третий год эти люди участвуют в формировании городского бюджета. Да, там денег от этого больше не стало, но стали делать то, что необходимо людям. И, если в начале проблемных вопросов условно была тысяча, то на сегодня удалось, их постепенно решая, уменьшить до ста вопросов. Да, они будут возникать, но сами люди ставят приоритетность выполнения задач, что им нужно в первую очередь. Они сами собираются, они понимают, что все дворы сразу привести в порядок или полное соответствие невозможно, но постепенно они сами соглашаются, что эта дворовая территория нуждается больше, чем соседняя, они участвуют собственным трудом в реализации благоустройства. Когда в Великих Луках монетизировали тот вклад трудом общественных помощников и жителей города, даже просто те работы, которые лежали на поверхности - это посадка цветов, деревьев, организация праздников, небольших мероприятий, то получились такие суммы, как 3,5,6 миллионов рублей. Это приличные суммы, которые город сэкономил и направил на реализацию других мероприятий.

Максим Костиков: Спасибо Александр Николаевич, дай Бог, движение ТОСов будет развиваться. Спасибо.

Александр Козловский: До свидания.