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Общество

Поезд с трофейным сирийским вооружением в мае прибудет в Псков и Великие Луки

01.03.2019 17:28|ПсковКомментариев: 15

Поезд всероссийской военно-исторической акции «Сирийский перелом» с трофейным оружием сирийских боевиков прибудет на территорию Псковской области в начале мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

6 мая военный эшелон-выставка прибудет в Псков, 7 мая передвижная акция будет развернута на железнодорожной станции города Великие Луки. В рамках акции для жителей и гостей региона будут организованы различные патриотические мероприятия, праздничная программа с участием творческих коллективов.

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов. В качестве экскурсоводов выступят российские военнослужащие — непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.

Передвижная акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится министерством обороны России по решению президента РФ Владимира Путина. Целью акции является масштабная демонстрация успехов вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.

В рамках акции уникальный железнодорожный состав посетит более 60 городов от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву в преддверии Дня Победы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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