Общество

Псковичей приглашают встретить весну в ТРК «Акваполис»

Псковский ТРК «Акваполис» приглашает провести первые весенние выходные незабываемо и весело. Крупнейший ТРК региона приглашает на разнообразные и оригинальные программы как для взрослых, так и для детей с 1 по 3 марта.



1 марта

ресторан «Инжир» - певица Дали. Начало в 21.00. Вход свободный





2 марта

ресторан «Инжир» - Аркадий Галковский и Екатерина Андреева (саксофон и вокал). Начало в 21.00. Вход свободный





2 марта

развлекательный центр «Игродром» - мастер-класс «Подарок маме своими руками». Начало в 14.00. Вход свободный





2 марта

Центральный атриум ТРК «Акваполис» - Развлекательная программа и концерт певца Джэхана. Начало в 14.00. Вход свободный





3 марта

ресторан «Инжир» - детская анимация -Программа с Леди Баг и аквагримом. Начало в 13.00. Вход свободный



