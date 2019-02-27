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Общество

Для консультации в Пенсионном фонде Красногородского района используют кодовое слово

01.03.2019 19:11|ПсковКомментариев: 1

Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Красногородском районе Псковской области продолжает консультировать граждан по телефону с использованием кодового слова. Об этом пишет «Заря».  Оно дает возможность получать консультацию по телефону с использованием персональных данных.

В прошлом году в районе было принято 32 заявления о консультировании по телефону с использованием кодового слова, подробную консультацию по телефону получили 10 человек.

В январе 2019 года принято 2 заявления от граждан, 1 человек уже получил консультации.

Напомним, по телефону Горячей линии, который работает в каждом управлении ПФР, все желающие могут получить консультацию специалиста ПФР по общим вопросам реализации пенсионного законодательства. По частным вопросам, касающимся персональных данных человека, нужно обращаться за консультацией непосредственно в Отдел ПФР, либо задавать вопрос через он-лайн приемную сайта ПФР.

Тем же, кто оформил (подтвердил заявлением) в Пенсионном фонде данные о своем кодовом слове, достаточно позвонить по телефону Горячей линии ПФР, назвать идентификационные данные (фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность), свое кодовое слово и получить любую консультацию по реализации пенсионного законодательства, включая использование своих персональных данных.

Теги: #пенсии #пенсионный фонд #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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