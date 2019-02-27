Общество

В Псковской области принимаются заявки на жеребьевку на добычу охотничьих ресурсов

С 20 марта по 5 апреля в Псковской области принимаются заявления на жеребьевку по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Жеребьевка пройдет между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

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Это разрешение - на добычу копытных животных и медведей. Разрешения распределяются между физическими лицами в следующей пропорции:

а) 80 % от общего количества разрешений по соответствующему виду охотничьих ресурсов - физическим лицам, участвовавшим в проведении учета охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в предшествующем сезоне охоты;

б) 20 % от общего количества разрешений по соответствующему виду охотничьих ресурсов - иным физическим лицам.

На один сезон охоты одному физическому лицу для любительской и спортивной охоты в отношении копытных животных и медведей может быть распределено не более одного разрешения по соответствующему виду охотничьих ресурсов.

Сами же заявления необходимо предоставить в комитет: либо принести (Псков, улица Некрасова, дом 23, 1 этаж, кабинет № 5), либо выслать на электронную почту ведомства. Форма заявки представлена на сайте комитета.