Общество

В 2018 году 45 отравлений закончились летальным исходом в Псковской области

В 2018 году на территории Псковской области зарегистрировано 312 случаев острых отравлений химической этиологии, заболеваемость составила 49,02 на 100 тыс. населения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, это меньше чем в 2017 году на 6,1% (в 2017 г. зарегистрировано 335 отравлений, заболеваемость составила 52,2 на 100 тыс. нас.).

Количество отравлений, закончившихся летальным исходом - 45 или 14,4% от всех отравлений (2017 г. – 59; 17,6%), в том числе 2 летальных случая в возрастной группе - 15-17 лет.

На рисунке 1 представлена динамика отравлений за 10 лет, где можно наглядно увидеть тенденцию к уменьшению зарегистрированных случаев отравлений. Количество отравлений, закончившихся летальных исходом, зарегистрированных в течение 10 лет, также имеет тенденцию к снижению.

Рис. 1. Динамика острых отравлений химической этиологии (абс.ч.)

Среди мужчин зарегистрировано 176 отравлений (52,5%), женщин – 159 (47,5%) (Рис.2).

Доля отравлений детского населения (0-14 лет) среди всех случаев отравлений составляет 29,8% (2017 г. - 15,8%), подросткового населения (15-17 лет) – 3,9% (2017 г. - 4,2%), взрослого населения – 66,4% (2017 г. - 80,0%).

Наиболее часто отравления встречаются в возрастных группах 0-6 лет – 23,4% (в 2017 г. - 13,7%), 26-39 лет – 21,8% (в 2017 г. - 24,2%), 60 лет и старше – 16,03% (в 2017 г. – 15,2%).

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные – 30,1%, неорганизованные дети – 17,95%, работающее население – 17,3%, пенсионеры – 16,7%, школьники – 9,6%.

Обстоятельство отравления обычно случайное (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, непереносимость или побочное действие и др.) – 60,3%, реже - преднамеренное (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания и др.) – 20,2%, неопределенное (другое) – 19,6%.