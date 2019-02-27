Общество

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах власти за 2018 год составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% выше показателей 2017 года. Такие данные опубликовал Росстат.

«Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных госу­дарственных органах составила 126,6 тыс. рублей (105,4% к 2017 году)», - говорится в сообщении.

При этом наибольший доход (240,3 тыс. рублей) зафиксирован у сотрудников аппарата правительства.

В администрации президента чиновники в среднем зарабатывают по 236,7 тыс. рублей в месяц, а в Госдуме и Совете Федерации - по 158,9 тыс. и 186,4 тыс. рублей соответственно.

Среди сотрудников ведомств больше всего получают в Федеральном казначействе (159 тыс. рублей), Министерстве иностранных дел (151,1 тыс. рублей) и Федеральной налоговой службе (144,8 тыс. рублей).

Напротив, меньший доход зафиксирован у служащих Федерального агентства по недропользованию (62,2 тыс. рублей), Федерального архивного агентства (63,2 тыс. рублей), а также Федерального агентства по государственным резервам (64,1 тыс. рублей).

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 мая проанализировать доходы россиян и определить меры по их увеличению.

По данным Росстата, уровень доходов россиян сократился на 1,3% в январе 2019 года.