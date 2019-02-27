Общество

Акценты» Донецкого: Выпад Цецерского, мусорный ценник и «ПЛН-Церковь»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Бунт» градоначальника. Глава Пскова Иван Цецерский жестко отреагировал на претензии областной власти.

Трэш и угар. Депутаты Псковского областного Собрания не довольны тем, как идет так называемая «мусорная реформа».

Православная лента новостей. На самом популярном медиа-ресурсе региона стартовал проект с участием Псковской епархии.

Начну наш сегодняшний обзор с темы, которую без всяких натяжек можно считать политической сенсацией. Глава Пскова Иван Цецерский впервые за долгие годы дал публичную отповедь на претензии к нему со стороны областных властей. Выступая в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» градоначальник с десятилетним стажем довольно резко, насколько это вообще возможно в системе нынешней вертикали, высказался о «стрелах негатива» в свой адрес и о том, что эти «стрелы» пущены лично в него несправедливо.

Не снимая с себя персональной ответственности, Иван Цецерский, тем не менее, напомнил, что существуют четкие границы полномочий между главой города, администрацией, которую возглавляет Александр Братчиков, и областным уровнем власти в лице самого губернатора.

Напомню, что в минувшую пятницу губернатор Ведерников провел рейд по улицам Пскова на предмет качества уборки от грязи и снега, после чего на совещании с участием глав муниципалитета подверг их жесткой критике, и прежде всего «досталось» как раз Цецерскому. На сайте областной администрации появилась фотография, на которой два градоначальника сидят, насупившись, как нашкодившие школьники.

И вот Иван Цецерский, что называется, «не смолчал». Столь смелый, если не сказать дерзкий ответ главы муниципалитета губернатору Михаилу Ведерникову (а всем понятно, что главный адресат тут именно губернатор) невольно напомнил наблюдателям об эпохе тотальных противостояний областной и городской властей в былые годы: здесь прежде всего вспоминаются долгий вялотекущий конфликт мэра Пскова Александра Прокофьева с губернатором Евгением Михайловым в 90-е годы и конфликт (уже на полное уничтожение друг друга) между мэром Михаилом Хороненым и тем же Михайловым в нулевые.

Вспоминаются, но сравнения не совсем точны, поскольку исторические аналогии в данном случае хромают на обе ноги. Все-таки конец десятых в России Путина - это совсем не рубеж веков, когда за место под солнцем бились местные кланы. В стране выстроена четкая и стройная вертикаль, в которой Иван Цецерский является неотъемлемой частью системы, и если в этой системе и случаются конфликты, то, протекают они тихо, «под ковром», из под которого на публику извлекают, по меткому выражению сэра Черчилля, уже окровавленные трупы бульдогов.

Так было, например, во время конфликта начала десятых между Цецерским и сити-менеджером Петром Слепченко. На публике два представителя «двуглавой» системы управления муниципалитетом чуть ли не обнимались, а в кулуарах вели жесткую аппаратную борьбу на выбывание, в результате которой из тандема, как мы помним, тогда выпал Слепченко. С ныне покойным главой администрации Игорем Калашниковым у Цецерского, по его собственному признанию, сложились конструктивные отношения.

А вот со ставленником губернатора Ведерникова Александром Братчиковым, судя по всему, не очень. И это мягко выражаясь. В уже ставшем событием региональной политики интервью Иван Цецерский прямо пригрозил Братчикову скорой отставкой (в случае, если тот оперативно не решит проблему Крестовского кладбища в деревне Белый Мох).

Что это, как не вызов? А ведь вполне мог и смолчать, и проглотить обиду, и дальше строчить и выдавать в социальные сети верноподданнические посты, как неизменно делал прежде.

Однако на сей раз Цецерский пошел если и не на открытый конфликт (для этого Иван Николаевич слишком опытен и осторожен), то явно показал зубы, как это делает загнанный в тупик зверь. О чем это может говорить?

Только о том, что мастодонт псковской публичной политики не собирается сдавать своих позиций, и, более того, чувствует за своей спиной поддержку. Все-таки в политике он давно не мальчик, тем более, не мальчик для битья. Тут я позволю себе, что называется, «домыслить» высказывания Цецерского, эксплицировать то, о чем он не сказал, но что в интервью подразумевалось. А месседж на самом деле прост: «Без борьбы я не уйду. Делайте выводы. Я свое слово сказал».

И еще неизвестно, чем открытый конфликт с главой самого крупного в регионе муниципалитета может обернуться для имиджа областной власти? Как на это посмотрит высокое начальство в тех или иных кремлевских башнях? За годы своего руководства городом Цецерский определенно оброс ценными связями, в том числе и на партийном уровне, и на межмуниципальном, о чем, кстати, свидетельствует вчерашнее избрание его президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Да, организация эта, быть может, и не самая авторитетная, но публичного весу высокий пост в ней градоначальнику придает. К тому же не будем забывать, что «уволить» Ивана Цецерского не так-то просто. За ним стоят депутаты Псковской городской Думы, со многими из них у него многолетние плотные отношения. Кроме того, Цецерский является по сути дела знаменем предстоящего Ганзейского фестиваля. Так что Цецерский и Ко «орешек» для областной власти «еще тот». Увольнять главу города накануне Ганзы как-то не по понятиям, - даже весьма цинично.

Сам Иван Николавевич в том же интервью сказал, что в случае провала Ганзы готов уйти в отставку. Но кто будет оценивать, провал случился, или не провал? Явно не губернатор, который демонстративно отстраняется от грядущего фестиваля, называя его «ярмаркой выходного дня». Тем самым глава области как бы предварительно, превентивно защищает свою собственную репутацию, и это справедливо. По большому счету он не имеет к Ганзе никакого отношения, кроме того, что принял ганзейскую эстафету от своего предшественника Турчака.

Подготовка к этому международному фестивалю «за четыре месяца до» вызывает множество вопросов, и скорей всего как раз Ганза и станет той «проверкой на вшивость», тем «лакмусом», который покажет истинную расстановку сил на региональном Олимпе. Тогда-то, по-видимому, и начнутся основные события в наметившемся противостоянии известных всем персоналий. Запасемся попкорном и, как выражается главред «Эха Москвы», будем наблюдать.

Темой номер один на сессии Псковского областного Собрания в четверг стал вопрос о сборе и утилизации твердых коммунальных отходов, а если называть вещи своими именами, о надвигающемся на регион мусорном коллапсе. Перед депутатами выступил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. И ей богу, его выступление сильно напомнило приснопамятный отчет перед парламентариями руководителя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Игоря Сильченкова, после которого тот незамедлительно слетел с должности. Как и незадачливый коллега, по существу, ни на один вопрос депутатов, Грахов так и не ответил.

А ситуация такова, что, по словам спикера областного Собрания Александра Котова, примерно с половины сельский территорий мусор регоператором ООО «Экопром», выигравшим конкурс, попросту не вывозится. При том, что тариф задран для жителей в два-три раза.

Полтора часа депутаты задавали чиновнику свои вопрсосы и делились впечатлениями с мест. И лично у меня за эти полтора часа в голове сложилась прямо-таки катастрофическая картина.

Оказывается, «Экопром» - это своего рода прокладка для сбора денег, которая нанимает тех же субподрядчиков для вывоза мусора. При этом качество услуги стало намного хуже при, повторюсь, задранном ценнике. Баков для сбора мусора не хватает, поскольку заводы не успевают их производить. По звонкам, как прежде, мусор не вывозится. Сейчас он попросту копится по деревням и весям. И что будет, когда придет тепло? И пищевые отходы начнут активно разлагаться? Мы ждем эпидемий холеры или чумы?

Депутаты, надо отдать им должное, владеют ситуацией и адресовали власти вполне адекватные и здравые претензии, единственное, чего я так и не понял: а где они были раньше. Ведь о том, как все будет происходить, можно было догадаться еще летом прошлого года, когда вся история с единым мусорным регоператором только затевалась и объявлялся так называемый «открытый» конкурс, который по факту оказался и не совсем открытым. К нам в регион зашла фирма со стороны (платежи идут в Санкт-Петербург), которая региона не знает, к работе не готова, транспорта у нее кот наплакал, баков нет, а деньги от населения гребет лопатой.

Население возмущено до крайности, трезвонит по поводу неправильно насчитанных сумм в квитанциях на так называемую «горячую линию», на которой всегда занято, то есть «Экопром», судя по всему, и не собирается им отвечать. Господа выше этого. Повторюсь: а где наши законодатели были раньше? Почему очнулись со своими вопросами только в конце февраля?

Извините, но вся эта «мусорная история» напоминает какую-то глобальную аферу, очередной отъем денег у населения, как это уже произошло с пресловутым капремонтом. Народ - опять «жертва и терпила», а власть снова расписывается в полной своей некомпетентности и бессилии. И в общем, правы те эксперты, которые предрекают, что, как выражался один персонаж повести Довлатова, «хана Советской власти» придет не от диссидентов, а от нее же самой. В данном случае, - от последствий мусорного коллапса.

И я завершаю. Несколько слов о новом проекте Псковской Ленты Новостей - «ПЛН-Церковь», презентация которого состоялась накануне. Теперь новости Псковской Епархии и в целом православной жизни в стране можно будет узнавать на самом популярном медиа-ресурсе региона. Такого прежде у нас никогда не бывало — чтобы светский портал предоставлял актуальную информацию о жизни церкви всем верующим.

О чем это свидетельствует? Прежде всего о той новой политике транспарентности, которую демонстрирует Псковская митрополия после интронизации отца Тихона (Шевкунова).

Минус, а именно тотальная закрытость от общества при прежнем владыке Евсевии, прославившемся разве что своими шумными анафемами журналистам, сменился на плюс — концептуальную открытость обществу и готовность к любому диалогу.

В нашей стране Православная Церковь традиционно не только религиозный, но и мощный просветительский проект. Очевидно, что информация о жизни псковских приходов на сайте, читателями которого являются десятки тысяч жителей (и не только Псковской области), будет способствовать продвижению церковных институтов к простым людям, исчезновению каких-то дурацких предрассудков и непонимания. И лично я не вижу в этом ничего плохого, а вижу только хорошее.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий