Общество

В Печорском районе бдительный пограничник не позволил нервному россиянину провезти через границу контрабандные сигареты

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». В зону пограничного контроля на выездное направление прибыл грузовой автомобиль марки «Мерседес» под управлением 41-летнего гражданина России.

В ходе проведения осмотра транспортного средства, бдительный пограничник выявил признаки укрытия посторонних предметов за рефрижераторной установкой прицепа автомобиля. При опросе водителя выяснилось, что она находится в нерабочем состоянии. Отвечая на вопрос о причине неполадки системы россиянин заметно нервничал, отвечал уклончиво и неуверенно.

В результате проведенного дальнейшего досмотра транспортного средства стражи границы из воздуховода рефрижераторной установки извлекли более 1200 пачек сигарет различных наименований, произведенных на территории Республики Беларусь. Их предварительная оценочная стоимость составила порядка 63 тысяч рублей.

Выявленные табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующего решения.