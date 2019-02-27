Общество

Умер академик Жорес Алферов

Академик Жорес Алферов, выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии, депутат Государственной Думы скончался сегодня в полночь на 89 году жизни. Об этом сообщает портал «Научная жизнь» со ссылкой на супругу академика.

Жорес Иванович Алферов — советский и российский физик, единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов).

Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР(1984), Государственной премии РФ (2001). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Депутат Государственной Думы РФ (с 1995 года).