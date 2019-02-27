Общество

Реестр лиц, которым запрещено усыновлять детей, планируют создать в России

В Госдуму внесен проект закона о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителе. Об этом сообщается на сайте правительства РФ, передает «Интерфакс».

«Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, которые лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине», - отмечается в сообщении.

Документом уточняется также порядок межведомственного обмена сведениями о таких лицах. Это позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями.