Общество

Великолукским кадетам рассказали об опасности наркопотребления

В Великих Луках состоялась профилактическая встреча с воспитанниками Кадетской школы, организованная полицейскими.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с учетом фактов проникновения бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в малые города области, а также роста преступных проявлений среди молодежи в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области осуществляются регулярные выезды в образовательные учреждения области. Их целью является повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также информирования об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, в Кадетской школе города Великие Луки состоялась встреча начальника УКОН УМВД Сергея Титова с учащимися 9-11 классов. В ходе беседы он рассказал о задачах, которые стоят перед управлением, остановился на проблеме, связанной с распространением наркотических средств так называемым бесконтактным способом. Речь шла и об опасности, которой ребята подвергают себя, соглашаясь попробовать наркотики.

Гость подчеркнул, что опрометчивые поступки могут привести к самым серьезным последствиям. Выступающий напомнил о существующей ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кадетам был продемонстрирован социальный фильм «НЕзависимость», в основу которого вошли реальные истории некоторых жителей региона.

В завершение встречи навыки рукопашного боя и приемы обезвреживания вооруженного преступника ребятам продемонстрировали бойцы отряда специального назначение УКОН УМВД.