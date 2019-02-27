Память героя 6-й роты Дмитрия Иванова почтили в Опочке

1 марта в Опочке прошел памятный митинг-шествие, посвященный увековечиванию памяти погибших воинов 6-й роты. Организаторами мероприятия выступили ВПК «Беркут» Краснооктябрьской средней школы, Центр образования Опочецкого района и местное отделение «Юнармии» Опочецкого района.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, мероприятие началось с шествия к могиле Героя-десантника, погибшего в составе героической 6-й роты, гвардии рядового Дмитрия Иванова, гранатометчика.
Перед собравшимися выступили заместитель главы Опочецкого района Ирина Лукьяновец, директор Центра образования Светлана Дмитриева и руководитель ВПК «Беркут» Сергей Кузнечков. По окончании траурного митинга был произведен салют холостыми патронами и возложены цветы.