Общество

Всероссийский открытый урок по ОБЖ прошел в Псковской области

В рамках Года предупреждения чрезвычайных ситуаций в МЧС России и в связи с Всемирным днем гражданской обороны в образовательных учреждениях Псковской области прошли открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Цель таких занятий – сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, научить распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать взаимопомощь, а также укреплять духовное, физическое и психическое здоровье учащихся, на основе чего и должна складываться безопасная жизнедеятельность.

Сотрудники МЧС, которые проводили данные занятия, рассказали школьникам об истории возникновения сил гражданской обороны, о роли и задачах сил ГО в современном мире, о ее месте в системе МЧС. Учащиеся узнали, что гражданская оборона – это общенациональная система, призванная осуществлять мероприятия по защите жизни людей, их имущества и окружающей среды, она является надежным звеном в осуществлении стратегии государства по предупреждению рисков и угроз в мирное и военное время.

Занятия сопровождались компьютерными презентациями по данной тематике, демонстрациями фильмов по гражданской обороне, а также практическими занятиями со средствами индивидуальной защиты.

В мероприятиях приняло участие более 7 тысяч школьников и студентов области.